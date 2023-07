Beautiful, Anticipazioni Puntata del 12 luglio 2023: Brooke e Hope in allarme! Cosa sta combinando Deacon?

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 12 luglio 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci dicono che Brooke e Hope interrogheranno Deacon sul suo rapporto con Sheila. Intanto Ridge...

Nella puntata di Beautiful in onda il 12 luglio 2023 alle ore 13.45 su Canale5, Brooke e Hope saranno sconvolte dai racconti di Deacon. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che le Logan non crederanno alle loro orecchie e faranno molta fatica a credere che tra Taylor e Sheila sia nata un’amicizia. Deacon confermerà loro che la Carter ha ricevuto un esplicito invito a casa di Steffy per stare con la sua famiglia ed è certo che dopo quanto successo sul tetto dell’ospedale, la rossa si sia guadagnata un posto d’onore nella vita di suo nipote. Hope e Brooke, poco convinte da quanto sta accadendo, cercheranno di vederci chiaro.

Anticipazioni Beautiful: Brooke e Hope sconvolte dai racconti di Deacon

A casa di Brooke, lei, Hope e Deacon stanno parlando degli ultimi avvenimenti che hanno sconvolto le loro vite. Le due Logan stanno facendo piuttosto fatica ad abituarsi all’idea che Sheila abbia salvato la vita a Taylor. Nessuna delle due si sarebbe mai immaginata che la Carter potesse essere capace di gesti altruistici e di compassione, almeno non nei confronti di una sua vecchia nemica. Eppure qualcosa deve essere cambiato. A confermare loro che nuovi venti soffiano a Los Angels, sarà lo stesso Sharpe, che fornirà loro un altro succulento dettaglio.

Beautiful Anticipazioni: Brooke e Hope incuriosite dal rapporto tra Deacon e Sheila

Deacon rivelerà a Brooke e Hope che Sheila, poche ore prima, ha ricevuto una chiamata molto importante da Taylor e che, dopo l’invito della Hayes, è corsa alla casa sulla scogliera, pronta a far parte della famiglia Forrester. Le due Logan non saranno molto contente di questo risvolto improvviso e crederanno che la rossa sia ancora molto pericolosa e che Taylor e Steffy stiano correndo un grosso pericolo. Brooke sarà però convinta che Ridge terrà la situazione sotto controllo e che non permetterà di certo che la nemica numero uno della loro famiglia, si intrometta nelle loro vite così facilmente. Ma a preoccuparla e a preoccupare pure Hope, sarà anche un’altra cosa: il rapporto tra Deacon e Sheila. Madre e figlia chiederanno al loro ospite che tipo di legame c’è tra lui e la malefica infermiera.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Deacon nega di essere legato a Sheila

Mentre a casa di Steffy Taylor e Ridge continueranno a essere sconvolti da come si stanno mettendo le cose, a casa di Brooke, Deacon rassicurerà le Logan di non avere niente a che fare con Sheila. Lo Sharpe dirà loro di aver instaurato un rapporto civile con la Carter e di esserle stato vicino al momento della scoperta della morte di Finn ma niente di più. Deacon sarà quasi compiaciuto da questo interessamento e penserà persino che Brooke possa essere gelosa di lui. La bionda si affretterà a rimetterlo al suo posto e a dirgli di essere ancora certa che prima o poi tra lei e Ridge tornerà il sereno. E questo momento potrebbe giungere molto presto, visto che Ridge sta scoprendo con orrore che sua moglie è stata sabotata la notte di Capodanno.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.