My Home My Destiny, Anticipazioni Puntata del 12 luglio 2023: Zeynep costretta a una scelta... dolorosa!

Vediamo insieme le Anticipazioni della puntata di My Home My Destiny in onda il 12 luglio 2023 su Canale5. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio della Soap: Zeynep tornerà a vivere con i suoi genitori naturali dopo il violento sfogo di Sakine. La ragazza vorrà dimostrare di non essere un'ingrata.

Nella puntata di My Home My Destiny che vedremo in onda su Canale5, alle ore 15.40, il 12 luglio 2023, Sakine arriva a casa di Nermin per rivedere sua figlia e scopre con orrore che la ragazza è stata promessa sposa a un uomo ricco. La donna teme che la giovane – una volta sposata - lasci il paese e che, per questo, lei non la riveda più. Tra lei e Nermin si scatena un duro scontro. Più tardi Zeynep, venuta a scoprire tutto, torna nel quartiere per tranquillizzare la sua mamma naturale ma lei la rimprovera di averla cancellata dalla sua vita. La giovane si sente in colpa e decide di tornare nella sua casa natale, per farsi perdonare. Con questo però scatena l’ira di Ekrem. Dopo la lite tra Celal e Mehdi, Zeliha si sente male e finisce in ospedale. Sakine, felice di avere di nuovo la sua bambina accanto, comincia a organizzare le sue nozze tra Zeynep e Mehdi. A darle una mano ci penserà la sua vecchia amica Sultan.

Anticipazioni My Home my Destiny: Sakine scopre che sua figlia sta per sposarsi

Zeynep ha le spalle al muro. I suoi genitori adottivi hanno dato il loro consenso a farla sposare e Faruk, il suo fidanzato, le ha fatto la promessa di matrimonio. Al quartiere le cose non sono poi così tanto diverse, visto che si vocifera di una sua possibile unione con un certo Mehdi. La ragazza non vuole in nessun caso sposarsi né con uno né con l’altro ma le cose stanno per complicarsi. Sakine raggiungerà casa di Nermin per incontrare la figlia e scoprirà che è stata promessa sposa. Ne seguirà una violenta discussione tra le due donne, che vedrà Sakine tornare nella sua dimora, furiosa e delusa.

My Home my Destiny Anticipazioni: Sakine se la prende con Zeynep e la costrine a…

Zeynep scoprirà che sua madre è andata a trovarla e preoccupata per lei, tornerà nel quartire. Sakine l’aggredirà accusandola di aver dimenticato la sua famiglia d’origine e di comportarsi come una donna ricca e senza scrupoli. La ragazza ci rimarrà molto male e per dimostrare alla madre di esserle grata per il futuro che le ha permesso di avere e per averla salvata da un’infanzia terribile, sceglierà di lasciare casa di Nermin, per tornare dai suoi genitori naturali. Questa scelta verrà vista come un voltafaccia da parte di Ekrem, che comincerà a pensare di punirla.

Trame e Anticipazioni My Home my Destiny: Mehdi e Celal in guerra

Il passato burrascoso della famiglia di Mehdi tornerà a bussare alla loro porta. Celal, il nemico numero uno del nostro protagonista, comincerà a tormentare la sorella di Mehdi e questo lo farà infuriare. Tra i due ragazzi si scatenerà un duro scontro e Zeliha, venuta a sapere cosa è successo, avrà un malore e sarà portata in ospedale. Mujgan e Cemile cercheranno di convincere il loro fratello ad ascoltare le richieste della loro madre mentre Sakine, ora che Zeynep è di nuovo nel quartiere, si metterà subito all’opera per organizzarle lei delle nozze e non certo con Faruk. A darle una mano ci penserà la sua amica Sultan.

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5, alle ore 15.40.