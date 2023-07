La Promessa Anticipazioni 12 luglio 2023: Jana ha le prove che Curro sia suo fratello ma nuovi ostacoli sono all'orizzonte

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 12 luglio 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della nuova Soap ci rivelano che Jana ora ne è certa: Curro è il suo Marcos. La ragazza dovrà però affrontare nuove sfide per ricongiungersi a suo fratello.

Le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 12 luglio 2023, alle ore 14.45 su Canale5, ci rivelano che Jana avrà la conferma che Curro è davvero suo fratello. La ragazza ha scoperto la voglia che il giovane ha sulla spalla e non ha più dubbi che lui sia Marcos ma dovrà essere ancora un po’ paziente. Dovrà infatti capire come avvicinarsi a lui e farsi ascoltare, consapevole che non sia per nulla facile, visto che il baronetto è un ragazzo viziato e frustrato. Intanto Cruz continuerà a riporre molta fiducia nella cena per il suo compleanno ma Mauro tarderà a tornare a casa. Simona comincerà a essere preoccupata. Jimena invece si stupirà di come Manuel impari velocemente a ballare il valzer e il marchese le prometterà che si dedicherà a lei, per tutto il tempo che vorrà. Candela si sfogherà contro Pia.

Anticipazioni La Promessa: Jana ha la conferma che Curro è suo fratello

Jana ha salvato Curro da morte certa ma il ragazzo, nonostante tutto, non ha alcuna intenzione di riconoscerle questo merito. Ma Manuel ha raccontato tutto alla sua famiglia e il barone ha espresso il desiderio di incontrare la ragazza che ha salvato suo nipote. L’incontro tra i due metterà molto a disagio la cameriera, che però cercherà di non farsi distrarre dalla bella novità appena scoperta. Curro è davvero il suo Marcos e ne ha avuto conferma vedendo la voglia che il giovane ha sulla sua spalla. Purtroppo però Jana non riuscirà ad avvicinarsi ancora al suo fratellino, che è ormai diventato un nobile spocchioso e viziato.

La Promessa Anticipazioni: La cena di Cruz rischia di fallire

Cruz ripone molta fiducia nella cena per il suo compleanno e vuole che sia tutto perfetto. Peccato però che Mauro non abbia ancora fatto ritorno a casa e che in cucina ci sia fermento. Simona avrà paura di non riuscire a preparare in tempo tutto ma Lope le prometterà di darle una mano. La cuoca si rasserenerà, riponendo molta fiducia nella creatività del giovane. Intanto Catalina rassicurerà suo padre sulla situazione finanziaria de La Promessa.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Candela sfoga la sua frustrazione su Pia

Jimena e Manuel continuano ad allenarsi per il ballo e il Lujan si dimostra molto abile. La ragazza è molto soddisfatta e il marchesino, per ringraziarla, le prometterà di concederle qualunque ballo lei voglia fare. Intanto Candela rivelerà a Pia il motivo per cui è così tanto furiosa con lei. Le rivelerà di non essere riuscita a portare a termine due gravidanze e di essere arrabbiata con lei per questo motivo. La governante rimarrà spiazzata!

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.45 su Canale5.