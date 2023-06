Beautiful, Terra Amara, La Promessa e Un Altro Domani Anticipazioni: Puntate di oggi 26 giugno 2023

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara, La Promessa e Un Altro Domani - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 26 giugno 2023.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 26 giugno 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 26 giugno 2023 - vedremo Steffy tornare a casa e affrontare la sua nuova vita senza Finn. Per la figlia di Ridge e Taylor non sarà per nulla facile affrontare la situazione traumatica in cui purtroppo è finita. Tutti saranno pronti a darle una mano, persino Bill. Lo Spencer giurerà di sguinzagliare i suoi migliori investigatori per scovare chi abbia fatto del male alla ragazza. Intanto Deacon cercherà di calmare Sheila, evidentemente turbata ma non per le ragioni che crederà lo Sharpe. Quello che tormenta la rossa è molto più oscuro e terribile di quanto il padre di Hope può immaginare. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 26 giugno 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 23 giugno 2023 - la notizia della scarcerazione dell'ex sarta si sta diffondendo per tutto il paese. Inevitabilmente, giunge anche all'orecchio di Behice, la quale storce il naso. La diabolica zia ne vuole parlare con Mujgan, ed infatti non perde tempo a trattare l'argomento con lei. Behice sottolinea che, ora che è libera, la rivale in amore sia tornata ad essere un vero e proprio problema per il suo matrimonio. L'Hekimoglu, stanca di lasciarsi avvelenare la mente dalla parente, prende una drastica decisione: le chiede di andare via, e di fare ritorno ad Istanbul. Qui la trama completa di Terra Amara.

La Promessa: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 26 giugno 2023

Nella puntata di La Promessa di oggi - 26 giugno 2023 - Teresa assiste alla vendetta di Leonor nei confronti di Mauro. La ragazza decide di aiutare il maggiordomo e di supportarlo in questo amore impossibile. Intanto Romulo conferma a Pia di volerla aiutare e le confessa di non aver cambiato idea su di lei. La governante lo ringrazia e gli confida di essere molto preoccupata per l'atteggiamento provocatorio e subdolo di Petra. Intanto Manuel decide di partecipare alla Coppa Pedroches. L'obiettivo del ragazzo è dimostrare ai genitori il suo valore nel volo, affinché i marchesi prendano sul serio la sua passione. Qui la trama completa di La Promessa.

Un Altro Domani: Le Trame della puntata in onda oggi 26 giugno 2023

Nella puntata di Un Altro Domani di oggi - 26 giugno​ 2023 - vedremo che la riunione di Linda con Don Benigno, nonostante la concorrenza, si rivela più proficua di quanto sperato. Ventura e Patricia infatti, presentano a Don Benigno i loro piani per risollevare il Rio Club, sembrano i favoriti, ma poi la riunione prende una piega inaspettata! Cloe ormai a conoscenza della verità su Maria/Dani si arrabbia con l'amica per averle tenuto nascosto il suo segreto e decide di allontanarsi: ha bisogno di tempo. Julia racconta a Elena della notte trascorsa con Leo i due sono stati in intimità! Qui la trama completa di Un Altro Domani.

