La Promessa Anticipazioni 26 giugno 2023: Teresa sostiene Mauro e gli promette di aiutarlo!

Le Anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata in onda il 26 giugno 2023, alle ore 14.45 su Canale5, Teresa assiste alla vendetta di Leonor nei confronti di Mauro. La ragazza decide di aiutare il maggiordomo e di supportarlo in questo amore impossibile. Intanto Romulo conferma a Pia di volerla aiutare e le confessa di non aver cambiato idea su di lei. La governante lo ringrazia e gli confida di essere molto preoccupata per l'atteggiamento provocatorio e subdolo di Petra. Intanto Manuel decide di partecipare alla Coppa Pedroches. L'obiettivo del ragazzo è dimostrare ai genitori il suo valore nel volo, affinché i marchesi prendano sul serio la sua passione.

Anticipazioni La Promessa: Teresa si sacrifica per amore di Mauro

Mauro ha confessato a Teresa che la donna che ha baciato è Leonor. La cameriera è rimasta senza parole ma dovrà ammettere a se stessa che tra lei e il suo fidanzato non potrà più esserci nulla. Si renderà infatti conto che tra la marchesina e Mauro c'è ancora un forte sentimento d'amore ed è per questo che la giovane figlia di Cruz continua a trattare male sia lei che il maggiordomo. Desiderosa di aiutare il suo ex compagno, gli prometterà di stargli accanto e di supportarlo in questo amore impossibile.

La Promessa Anticipazioni: Romulo promette a Pia di darle il suo sostegno

Pia ha confessato a tutti di essere incinta e Petra, dopo che Cruz non l'ha licenziata, l'ha insultata pesantemente davanti ai domestici. La governante è piena di vergogna e Romulo decide di intervenire dicendole che avrà sempre il suo pieno appoggio. Il maggiordomo le assicurerà di non aver cambiato idea su di lei e le prometterà di aiutarla contro Petra e le sue terribili vendette. Intanto i marchesi si prepareranno per la battuta di caccia in onore del duca, che però non confermerà la sua presenza.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Manuel pronto a tutto per non rinunciare al volo

Il segreto di Jana è stato scoperto ma per fortuna a capire che la ragazza nasconde qualcosa è stata la buona Maria. La ragazza ha promesso alla protagonista di aiutarla a scoprire tutta la verità sul suo passato e le ha rivelato che Curro tornerà molto presto alla tenuta. Jana ha così rinunciato a partire, con grande gioia di Manuel, che non dovrà dirle addio e potrà trovare ancora in lei un valido sostegno. Il marchese farà di tutto per non rinunciare ai suoi sogni e per dimostrare ai genitori la sua bravura nel volo, si iscriverà alla Coppa Pedroches. Sarà convinto che vincendo la competizione, convincerà i suoi a prendere sul serio la sua passione. Ci riuscirà?

