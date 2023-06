Beautiful, Anticipazioni Puntata del 26 giugno 2023: Steffy torna a casa ma per lei è una tragedia!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 26 giugno 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci dicono che Steffy tornerà a casa ma per lei non sarà facile vivere senza Finn.

Nella puntata di Beautiful in onda il 26 giugno 2023 vedremo Steffy tornare a casa e affrontare la sua nuova vita senza Finn. Le Anticipazioni della Soap in onda su Canale5 dal lunedì alla domenica, alle ore 13.45, ci rivelano che per la Forrester non sarà per nulla facile affrontare la situazione traumatica in cui purtroppo è finita. Tutti saranno pronti a darle una mano, persino Bill. Lo Spencer giurerà di sguinzagliare i suoi migliori investigatori per scovare chi abbia fatto del male alla giovane. Intanto Deacon cercherà di calmare Sheila, evidentemente turbata ma non per le ragioni che crederà lo Sharpe. Quello che tormenta la rossa è molto più oscuro e terribile di quanto il padre di Hope può immaginare.

Anticipazioni Beautiful: Bill giura di stanare chi ha sparato a Finn e Steffy

In ospedale c'è stato grande fermento. Dopo che Bridget ha dato l'ok a rivelare a Steffy tutta la verità, Brooke ha cantato vittoria mentre Taylor, Ridge e Liam si sono ancora più incupiti. Ora sarà ancora più complicato e doloroso sostenere la Forrester, al corrente di aver perso l'uomo che ama. Dopo aver riabbracciato Hayes, la ragazza ha scoperto di poter tornare a casa. Le sue condizioni di salute sono molto migliorate e non avrà bisogno di essere monitorata in clinica. Steffy farà quindi ritorno nella sua dimora, con un dolore dentro immenso e inconsolabile.

Beautiful Anticipazioni: Comincia il calvario per Steffy

Il ritorno a casa di Steffy non lenirà per nulla le sue ferite. La ragazza sarà certo felice di poter stare accanto ai suoi figli e Kelly sarà tenerissima con lei. Ma il dolore della perdita di Finn non cesserà e toccherà a Taylor e Ridge, accanto a lei, cercare di rasserenarla. Allo chalet intanto Liam continuerà a pensare a come possa sentirsi la sua ex moglie e Hope si renderà conto che nonostante Steffy stia meglio, suo marito non ha ritrovato la serenità. La Logan gli assicurerà di fare il possibile per aiutare lui e i Forrester ma in cuor suo non vorrà che il suo consorte passi ancora tanto tempo con la sua ex nemica, di cui avrà ancora una certa paura. Peccato però che dovrà presto mettersi da parte, visto che arriverà una dolcissima chiamata da parte di qualcuno a cui sarà impossibile dire di no.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Deacon sostiene Sheila... ma fa un grosso errore

Sheila ha riprovato a uccidere Steffy ma anche il suo secondo tentativo di liberarsi della Forrester, è fallito miseramente. A interromperla è stato Liam e a lei non è rimasta altra opzione che tornare, furiosa, in hotel. La rossa spererà di poter agire in un altro modo ma dovrà fare i conti con il ritorno a casa della ragazza. Intanto, mentre si trovava nella sua stanza, ha ricevuto la visita di Deacon. Lo Sharpe continuerà a tentare di rincuorarla e sarà sempre convinto che la tristezza della sua amica sia dovuta “solo” alla morte di suo figlio. Ma Sheila, oltre al dolore per aver commesso l'errore più grande della sua vita, sarà tormentata dal pensiero di non aver ucciso la sua odiata Steffy.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 26 giugno al 2 luglio 2023.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.