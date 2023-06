Beautiful, Terra Amara, La Promessa e Un Altro Domani Anticipazioni: Puntate di oggi 19 giugno 2023

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Terra Amara, La Promessa e Un Altro Domani, che andranno in onda oggi, 15 giugno 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir; alle 14.45 saremo nella Spagna del 1913, per un appassionante storia d'amore e di intrighi, e, per finire, alle 16.50, ci ritroveremo in Spagna, dove viaggeremo nel tempo...

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 19 giugno 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 19 giugno 2023 - Brooke perderà la pazienza e insisterà con Liam affinché il ragazzo prenda coraggio e riveli a Steffy di non essere più suo marito. Lo Spencer deve farlo per salvare il suo matrimonio con Hope. Il ragazzo continuerà però a tentennare; non vuole ferire sua moglie ma non vuole neanche sconvolgere più di quanto già lo sia, la Forrester. Liam si troverà piuttosto in imbarazzo, soprattutto quando tra Brooke e Taylor scoppierà una vera e propria guerra. Intanto alla Forrester, Eric aggiornerà Quinn delle condizioni di sua nipote. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 19 giugno 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 19 giugno 2023 - il procuratore riteneva che l'unica cosa da fare fosse dare le dimissioni. A questo punto è intervenuto il primario, che l'ha spronata a non arrendersi: non poteva piegarsi ad un'ingiustizia simile. Intanto, Sabahattin si è messo anche ad indagare, convinto che dietro ci fosse lo zampino di Sermin. Il medico non si sbagliava. Ora, Sabahattin mette l'ex moglie con le spalle al muro, e la costringe a recarsi in procura per dichiarare di aver incastrato Julide. Quest'ultima, così, può finalmente tornare ad esercitare il suo incarico! Qui la trama completa di Terra Amara.

La Promessa: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 19 giugno 2023

Nella puntata di La Promessa di oggi - 19 giugno 2023 - Catalina prenderà in mano la situazione economica della tenuta e pregherà suo padre di vendere il palazzo di Madrid per poter avere il denaro necessario a salvare La Promessa. Don Alonso non intenderà però rinunciare a una sua proprietà. Intanto le condizioni di salute di Simona sembreranno migliorare. Dopo un iniziale spavento, la cuoca parrà essere fuori pericolo. Jana sarà molto contenta; il suo intervento è stato risolutivo. La cameriera, mandata a pulire una macchia di grasso nell'hangar, avrà modo di approfondire la sua conoscenza con Manuel, che le rivelerà quanto per lui conti l'aviazione e quali siano i suoi desideri per il futuro. Durante la loro conversazione, Jana noterà che il ragazzo ancora zoppica e si proporrà di controllare la sua gamba. Romulo sorprenderà Teresa e Mauro mentre si baciano e li avvertirà di stare più accorti. Se li troverà in atteggiamenti intimi durante il servizio, li caccerà. Il barone invece arriverà a palazzo con suo nipote Curro, il ragazzo che Jana crede essere suo fratello. Qui la trama completa di La Promessa.

Un Altro Domani: Le Trame della puntata in onda oggi 19 giugno 2023

Nella puntata di Un Altro Domani di oggi - 19 giugno​ 2023 - in bottega, Julia si impegna al massimo per diventare una brava influencer e lanciare la sua nuova linea di accessori ma purtroppo nonostante l'impegno i risultati non sono quelli sperati. In Guinea, Carmen presa totalmente dalle situazione di Victor ha trascurato il lavoro in ebanisteria, fornendo così a Patricia un buon motivo per scavalcarla e chiederle di lasciar stare definitivamente Victor per il bene di tutti. Nel frattempo, Angel inizia ad avere seri dubbi sul sottrarre il Rio Club a Ventura. Nonostante gli sforzi di Patricia per convincerlo, ha paura che il suo capo lo reputi un traditore. Qui la trama completa di Un Altro Domani.

