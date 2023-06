Beautiful Anticipazioni 19 giugno 2023: Brooke vuole la verità ma Taylor deve proteggere Steffy!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 19 giugno 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Canale5 ci dicono che tra Brooke e Taylor si scatenerà una faida violentissima per via di Steffy e Liam.

Le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 19 giugno 2023, alle ore 13.45 su Canale5, ci rivelano che Brooke perderà la pazienza e insisterà con Liam affinché il ragazzo prenda coraggio e riveli a Steffy di non essere più suo marito. Lo Spencer deve farlo per salvare il suo matrimonio con Hope. Il ragazzo continuerà però a tentennare; non vuole ferire sua moglie ma non vuole neanche sconvolgere più di quanto già lo sia, la Forrester. Liam si troverà piuttosto in imbarazzo, soprattutto quando tra Brooke e Taylor scoppierà una vera e propria guerra. Intanto alla Forrester, Eric aggiornerà Quinn delle condizioni di sua nipote.

Anticipazioni Beautiful: Liam in difficoltà con Brooke e Hope

Le cose si complicano con Steffy. La ragazza non ricorda di essersi sposata con Finn e di aver avuto un figlio con lui. È convinta invece di essere ancora la moglie di Liam. Questa situazione ha messo lo Spencer in una posizione piuttosto scomoda. Il giovane non sa come comportarsi. Qualunque sua azione finirà per ferire una delle donne della sua vita. Brooke continuerà però a insistere affinché lui si prenda cura della sua consorte. Liam dovrà trovare presto una soluzione per mettere a rischio il suo matrimonio.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Tra Brooke e Taylor si scatena la guerra

L'amnesia di Steffy ha riaperto una faida chiusa da anni. Brooke e Taylor si sono ritrovate l'una contro l'altra, ognuna decisa a proteggere la propria prole. Per il momento, a spuntarla, sarà la Hayes. Bridget continuerà a ribadire a tutti che la Forrester non è al momento in grado di scoprire la verità, le sue condizioni di salute sono troppo delicate. Nonostante le raccomandazioni di sua figlia, la Logan proseguirà con le raccomandazioni a Liam e vorrà che suo genero assolva a questo compito il prima possibile.

Beautiful Anticipazioni: Eric informa Quinn delle novità su Steffy

Tutti alla Forrester sono in pena per Steffy. Eric si tiene strettamente in contatto con suo figlio e vuole essere messo al corrente di tutte le novità. Il Forrester sarà felice di informare Quinn che le condizioni di salute di sua nipote sono in netto miglioramento anche se la ragazza non ricorda nulla di quello che è successo. Eric si domanderà chi abbia potuto farle del male e Quinn cercherà di stargli vicino. La Fuller si renderà però conto che suo marito continua a essere sfuggente e che tra loro qualcosa si è rotto.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 19 al 25 giugno 2023.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.