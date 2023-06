La Promessa Anticipazioni 19 giugno 2023: Manuel lo confessa. Jana è senza parole!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 19 giugno 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della nuova Soap ci rivelano che Manuel rivelerà a Jana i suoi segreti e la ragazza sarà molto colpita dalla sua confessione. Intanto Catalina cercherà un modo per salvare la tenuta.

Le Anticipazioni della puntata de La Promessa, in onda il 19 giugno 2023 alle ore 14.45 su Canale5, ci rivelano che Catalina prenderà in mano la situazione economica della tenuta e pregherà suo padre di vendere il palazzo di Madrid per poter avere il denaro necessario a salvare La Promessa. Don Alonso non intenderà però rinunciare a una sua proprietà. Intanto le condizioni di salute di Simona sembreranno migliorare. Dopo un iniziale spavento, la cuoca parrà essere fuori pericolo. Jana sarà molto contenta; il suo intervento è stato risolutivo. La cameriera, mandata a pulire una macchia di grasso nell'hangar, avrà modo di approfondire la sua conoscenza con Manuel, che le rivelerà quanto per lui conti l'aviazione e quali siano i suoi desideri per il futuro. Durante la loro conversazione, Jana noterà che il ragazzo ancora zoppica e si proporrà di controllare la sua gamba. Romulo sorprenderà Teresa e Mauro mentre si baciano e li avvertirà di stare più accorti. Se li troverà in atteggiamenti intimi durante il servizio, li caccerà. Il barone invece arriverà a palazzo con suo nipote Curro, il ragazzo che Jana crede essere suo fratello.

Anticipazioni La Promessa: Catalina cerca di salvare La Promessa

Don Alonso è in bancarotta e Catalina ha scoperto che non è arrivato e mai arriverà, il foraggio per gli animali della tenuta. La ragazza, spaventata per le sorti della tenuta, deciderà di intervenire personalmente e chiederà a suo padre di vendere il suo ricco palazzo di Madrid, per avere i soldi necessari per salvare La Promessa. Il marchese non vorrà però rinunciare a una delle poche proprietà ancora in suo possesso e rifiuterà di dare retta alla figlia. La Lujan dovrà trovare un'altra soluzione. Intanto la corsa contro il tempo di Jana e Manuel sembrerà dare i risultati sperati. Dopo aver passato ore di terrore, i due – come tutti i domestici – scopriranno che le condizioni di salute di Simona sono in netto miglioramento. La cuoca sarà fuori pericolo.

La Promessa Anticipazioni: Manuel rivela a Jana tutti i suoi desideri per il futuro

La corsa contro il tempo per salvare Simona, ha portato Jana e Manuel ad avvicinarsi sempre di più. I due avranno modo di confrontarsi ancora una volta faccia a faccia, quando la cameriera verrà mandata nell'hangar a pulire una macchia di grasso. La ragazza incontrerà il Lujan, che le rivelerà tutti i suoi desideri per il futuro e le spiegherà quanto valga per lui l'aviazione. Jana ne rimarrà incantata e capirà che il marchese condivide il suo stesso concetto di libertà. Poi si renderà conto che il giovane zoppica ancora e si proporrà di controllare la ferita alla gamba.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Romulo minaccia Mauro e Teresa

Dopo aver subito le sue terribili angherie, Mauro ha deciso di dire addio a Leonor e di tornare da Teresa. I due si scambieranno un bacio durante l'orario di lavoro e faranno infuriare Romulo. Il maggiordomo li minaccerà di cacciarli dalla tenuta se li troverà di nuovo in atteggiamenti intimi durante il servizio. I ragazzi prometteranno che non succederà più ma attenzione alle prossime rivelazioni, che faranno capire a Teresa che il suo fidanzato non le è stato fedele. Intanto alla tenuta i domestici si prepareranno ad accogliere il barone, in arrivo con suo nipote Curro. Jana sarà molto felice di incontrare il nipote di Cruz, che lei ritiene essere suo fratello Marcos.

Leggi anche La Promessa Anticipazioni Spagnole: Jana pronta a incontrare Curro, suo fratello, ma tutto andrà storto!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 12 al 16 giugno 2023.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.45 su Canale5.