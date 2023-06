Beautiful, Terra Amara, La Promessa e Un Altro Domani Anticipazioni: Puntate di oggi 16 giugno 2023

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara, La Promessa e Un Altro Domani - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 16 giugno 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Terra Amara, La Promessa e Un Altro Domani, che andranno in onda oggi, 16 giugno 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir; alle 14.45 saremo nella Spagna del 1913, per un appassionante storia d'amore e di intrighi, e, per finire, alle 16.50, ci ritroveremo in Spagna, dove viaggeremo nel tempo...

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 16 giugno 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 16 giugno 2023 - Zende dirà a Eric e Quinn di voler tornare alla carica con Paris e di volerle chiedere di sposarlo, stavolta portando a termine il suo obiettivo: quello di darle l’anello. Quinn non sarà molto convinta di questa scelta. La Fuller capirà che qualcosa non va in questa storia e scoprirà molto presto cosa. Intanto Deacon, arrivato all’ospedale, troverà Sheila in un angolo, turbata e inconsolabile. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 16 giugno 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 16 giugno 2023 - nel momento in cui viene a sapere che Hunkar ha portato Adnan e Leyla in visita alla Altun in prigione, lo Yaman perde le staffe. L'imprenditore non riesce a credere che la madre possa averlo pugnalato alle spalle in questo modo. Demir era stato chiaro con chiunque, in particolar modo con Hunkar: tutti dovevano comportarsi come se la moglie fosse morta. Inoltre, per farla soffrire tanto quanto sta soffrendo lui per il suo tradimento - che in realtà non c'è mai stato -, era di fondamentale importanza che Zuleyha restasse separata dai loro bambini. Preso da un raptus di rabbia per la disobbedienza materna, lo Yaman decide di prendere Adnan e Leyla lontani da Cukurova. Sermin assiste alla scena, e nonostante le raccomandazioni della zia, corre in carcere per andare a riferirlo all'ex sarta...Qui la trama completa di Terra Amara.

La Promessa: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 16 giugno 2023

Nella puntata di La Promessa di oggi - 16 giugno 2023 - Jana deve lottare contro il tempo, per riuscire a salvare la vita di Simona. La cameriera, dopo aver chiesto aiuto a Manuel – il solo a potersi recare in fretta a La Puebla, per procurarsi l'adrenalina – si troverà a doverlo accompagnare in paese. I due ragazzi dovranno fare in fretta sia a trovare il medicinale sia a portare un medico alla tenuta. Candela intanto continuerà a non essere molto fiduciosa nei confronti di Jana e dei suoi metodi. Catalina invece incontrerà Tadeo, che le rivela di non aver più fornito il foraggio per gli animali de La Promessa dopo non aver più ricevuto alcun pagamento dai marchesi. La ragazza comincerà a preoccuparsi seriamente della questione. Cruz si troverà a dover gestire non solo la bancarotta di Alonso ma anche il ritorno di Conrado, deciso a chiudere il caso dell'omicidio di Tomas, una volta per tutte. Qui la trama completa di La Promessa.

Un Altro Domani: Le Trame della puntata in onda oggi 16 giugno 2023

Nella puntata di Un Altro Domani di oggi - 16 giugno​ 2023 - Cloe e Dani propongono a Elena di lanciare la nuova linea di accessori sfruttando la popolarità di Julia sui social. Dani prega Erik di parlare con Elena e spiegarle che i sensi di colpa non gli sono utili per affrontare la sua nuova vita con suo figlio. Tirso esorta Julia e Leo a partecipare al torneo di Mus che ha organizzato presso l'hotel, anche lui gareggerà con Olga. Intanto, in Guinea, Carmen rassicura Victor di poter stare da lei, ma proprio quando la ragazza è sul punto di informare Francisco, Ventura si precipita a reclamarlo. Angel nel frattempo, ha tramato alle spalle di Linda per diventare il nuovo direttore del Rio Club, ma ora deve vedersela con Ventura. Julia cerca di convincere Diana a iniziare una terapia per ritrovare la complicità di un tempo. Diana non è convinta ma Leo e Mario le fanno cambiare idea. Qui la trama completa di Un Altro Domani.

