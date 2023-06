Beautiful Anticipazioni dal 12 al 18 giugno 2023: Steffy è salva ma è convinta che Liam sia suo marito. Hope è inorridita!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme quello che succederà nelle puntate di Beautiful in onda dal 12 al 18 giugno 2023. Ecco le Anticipazioni e le Trame degli episodi della Soap, che ci faranno compagnia nella fascia pomeridiana, dalle ore 13.45 circa:

Puntata in onda Lunedì 12 giugno 2023

Ridge è molto scosso da quanto successo tra Sheila e Taylor e sebbene sia grato alla Carter per aver salvato la vita all'ex moglie, invita la Hayes a stare attenta a non abbassare la guardia con la rossa. Il lupo perde il pelo ma non il vizio e Sheila potrebbe rivelarsi, da un momento all'altro, la donna spietata che è sempre stata. Intanto in ospedale arriva Carter e si unisce a Zende, felice di averlo accanto alla sua famiglia anche in questo momento difficile.

Puntata in onda Martedì 13 giugno 2023

Zende rivela a Carter di avere intenzione di chiedere a Paris di sposarlo e di sapere di poter contare sull'appoggio di Grace, che è dalla sua parte. Sia il Forrester, che Paris e Carter tornano alla Forrester e il giovane stilista informa Eric e Quinn di aver deciso di riprovarci con la Buckingham. Quest'ultima però è ancora piuttosto legata al Walton e lo raggiunge nel suo studio, decisa a capire perché la stia spingendo tra le braccia di Zende. Deacon invece, completamente ignaro di quello che sta succedendo, si presenterà in ospedale con l'intendo di consolare Sheila, sempre più disperata e preoccupata. Taylor ammette a Ridge di non riuscire a sopportare di vedere sua figlia su un letto di ospedale. Quella visione le ricorda sua figlia Phoebe.

Puntata in onda Mercoledì 14 giugno 2023

Lo sfogo di Paris e la sua conversazione con Carter, è stata origliata – senza volerlo – da Quinn. La Fuller ha capito che tra il suo ex compagno e la Buckingham c'è stato del tenero. Quinn decide di affrontare Carter e lui, per tutta risposta ammette di sentire la sua mancanza ma di non voler in alcun modo tradire Eric di nuovo. Intanto Bridget informa Taylor che Steffy sta migliorando e che le sue condizioni di salute sono stabili mentre Deacon continua a rassicurare Sheila. La Carter lo informa di aver salvato la vita alla Hayes. Intanto Bridget informa Taylor che Steffy prima o poi ricorderà tutto.

Puntata in onda Giovedì 15 giugno 2023

Taylor è molto preoccupata per Steffy e chiede a Bridget se sua figlia potrebbe non ricordare nulla di quanto successo nel vicolo. Sheila origlia la loro conversazione. Intanto Liam dice a Hope di voler entrar di nuovo nella stanza di Steffy, per starle accanto e parlarle. Brooke ammette che sicuramente per sua figlia non è facile vedere il marito così vicino alla sua ex moglie. La piccola Logan però la rassicura; ha fiducia in Liam e anche in Steffy. Carter e Quinn dichiarano di mancarsi l'un l'altra mentre Steffy, risvegliatasi momentaneamente dal sonno, vede Liam ed è felice di avere suo marito accanto. Per lo Spencer e Ridge è una grande sorpresa. La Forrester non si ricorda di aver sposato Finn.

Puntata in onda Venerdì 16 giugno 2023

Taylor continua a chiedere a Bridget se Steffy ricorderà mai quanto successo e chi le ha sparato. La dottoressa non sa dirle per certo se e quando succederà. Sheila, che sino a ora ha origliato, si avvicina per saperne di più e Taylor la abbraccia, credendo che lei sia desiderosa – come tutti – di scoprire chi abbia sparato ai due ragazzi. Intanto nella stanza di Steffy, la ragazza continua a considerare Liam suo marito. Bridget, entrata nella camera, si rende conto che lo shock subito dalla Forrester è talmente tanto grande, da averle fatto dimenticare di aver sposato Finn e di aver dunque lasciato Liam. La dottoressa e lo Spencer dovranno spiegarlo a tutta la famiglia e per Hope non sarà una bella notizia. Intanto Carter e Quinn proseguono nel dirsi che si mancano e la Fuller ammette davanti al Walton sia di essere felice che tra lui e Paris sia finita e che tra lei ed Eric ci sono ancora problemi intimi.

Puntata in onda Sabato 17 giugno 2023

Brooke vorrebbe che Steffy fosse informata del fatto che Liam non è più suo marito ma Taylor, supportata da Bridget, le dice di avere pazienza e di non affrettare i tempi. Steffy ha perso la memoria per difendersi dallo shock; è un meccanismo difensivo che presto si risolverà. La Logan non è convinta e pensa che questa situazione metta in luce la fissazione della ragazza per il marito di sua figlia. Hope, in ansia, cerca di mantenere la calma e si presenta in stanza dalla sorellastra per parlarle e per accertarsi di cosa ricordi esattamente. Steffy, così come detto a Liam poco prima, rammenta la sua piccola famiglia, composta da lei, lo Spencer e la loro Kelly, che ha chiesto di vedere il più presto possibile. Il figlio di Bill, per accontentarla, si presenta in clinica con la bambina e Steffy, vedendola così grande, non riesce a capire come possa essere successo. La cosa le sembra molto strana.

Puntata in onda Domenica 18 giugno 2023

Brooke non trova pace e continua a urlare contro Taylor affinché qualcuno dica a Steffy che Liam non è più suo marito. La Hayes ribatte che bisogna dare tempo al tempo e che presto la sua bambina ricorderà tutto. Steffy intanto è felice di avere Liam al suo fianco e di aver visto Kelly e vorrebbe passare del tempo sola con loro. Hope deve lasciare la stanza e si rammarica di quanto sta accadendo. Lo Spencer, dopo aver riaccompagnato a casa Kelly, ringrazia la moglie per la sua pazienza e capisce perché sua suocera sia così preoccupata. Anche Bridget si congratula con la sorella per la sua pazienza mentre Ridge invita Sheila a lasciare l'ospedale per andare a riposare e le chiede il piacere di non cercare aiuto in Taylor. La loro unione è avvenuta solo perché lei ha tentato il suicidio e il loro, per tanti motivi, non potrà essere mai sano. Intanto il detective Baker ritorna in clinica e chiede di poter interrogare Steffy, che – con fatica – gli promette di cercare di aiutarlo. Sheila osserva la scena con grande preoccupazione.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.