Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate di Un Altro Domani in onda dal 12 al 16 giugno 2023. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Puntata in onda Lunedì 12 giugno 2023

Ventura è furibondo. La sua rabbia esplode a causa dell'oltraggio di Victor, il quale, durante l'evento con soci ed amici, ha assunto un atteggiamento maleducato nei confronti del padre. Intanto, Carmen, sempre più preoccupata per il Velez De Guevara junior, si confida con Enoa.

Puntata in onda Martedì 13 giugno 2023

Cloe e Dani suggeriscono ad Elena di approfittare dell'improvvisa popolarità di Julia sui social per lanciare una nuova linea di accessori. Nel frattempo, Tirso, notando la complicità tra la bottegaia e Leo, sprona entrambi a partecipare al torneo di Mus che avrà presto luogo nel suo albergo.

Puntata in onda Mercoledì 14 giugno 2023

Julia sta provando a cavalcare l'onda. La giovane, visto il suo inatteso successo sui social, si sta impegnando al massimo per riuscire a diventare una brava influencer. Peccato che le buone intenzioni non sembrano essere sufficienti.

Puntata in onda Giovedì 15 giugno 2023

Julia confida ad Elena di trovarsi molto bene con Leo, ma poi le chiede di non farne parola con Diana: la madre non vede di buon occhio lo psicologo e, quindi, non la prenderebbe bene. A Rio Muni, invece, Carmen propone a Francisco di permettere a Victor di tornare a lavorare nella loro fabbrica.

Puntata in onda Venerdì 16 giugno 2023

Leo invita Julia e Diana a confrontarsi in una seduta di psicoterapia, sperando che ciò possa essere funzionare per appianare i loro conflitti. Tuttavia, nessuna delle due sembra così propensa a risolvere la questione.

Un Altro Domani va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 16.50.