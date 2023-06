Terra Amara Anticipazioni dal 12 al 18 giugno 2023: Zuleyha in ospedale. Demir l'ha avvelenata!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate di Terra Amara in onda dal 12 al 18 giugno 2023. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera turca Terra Amara, in onda dal 12 al 18 giugno 2023 su Canale 5, come sempre a partire dalle 14.10. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana:

Puntata in onda Lunedì 12 giugno 2023

Zuleyha, preoccupata per le sorti di Adnan e Leyla, proibisce a Yilmaz di continuare a farle visita in carcere: in questo modo spera di evitare ulteriori reazioni da parte di Demir. L'ex sarta scrive una lettera all'amato in cui gli dice addio per sempre.

Puntata in onda Martedì 13 giugno 2023

Julide scopre di essere stata sospesa dal suo ruolo di procuratore dopo che sono state rivenute nel suo appartamento alcune banconote riconducibili a un caso di corruzione. Intanto, Demir viene a sapere che Hunkar ha portato Adnan e Leyla in carcere per permettere a Zuleyha di rivederli. Furibondo, l'imprenditore reagisce portando i bambini lontani dalla tenuta e da Cukurova. Nel frattempo, Sermin assiste alla scena, e nonostante le raccomandazioni della zia, corre in prigione per andare a spifferare tutto all'ex sarta.

Puntata in onda Mercoledì 14 giugno 2023

Zuleyha, ancora in carcere, viene a sapere che Demir ha portato Adnan e Leyla lontani da Cukurova per affidarli a degli estranei. Infatti, nonostante Hunkar abbia tentato di spingerlo a ripensarci, il figlio non ha sentito ragioni. Così, sperando di riuscire a spronarlo a riflettere sulle conseguenze, la signora ottiene soltanto di far arrabbiare lo Yaman ancora di più. Quest'ultimo grida tanto forte da far spaventare la piccola Uzum. Fekeli e Cetin, invece, sopravvivono per miracolo ad un attentato. Scampato il pericolo, l'uomo chiede al giovane braccio destro di non dire nulla a Yilmaz, che è in procinto di partire con la sua famiglia.

Puntata in onda Giovedì 15 giugno 2023

Yilmaz è ormai determinato a partire con la famiglia a Istanbul per iniziare una nuova vita altrove, lontano dai problemi di Cukurova. Tuttavia, prima di mettersi in viaggio, viene a sapere da Cetin che lui e Fekeli hanno rischiato di morire in un attentato. Pertanto, l'ex meccanico decide di restare e correre dal padrino prima che sia troppo tardi.

Puntata in onda Venerdì 16 giugno 2023

Uzum si nasconde per gioco nell'automobile di Demir. Quest'ultimo se ne accorge, ma solo quando la bambina ha già visto qual è il luogo in cui ha portato Adnan e Leyla dopo averli strappati dalle braccia di Hukar. Così, lo Yaman, dopo aver trascorso qualche ora spensierata con Uzum, le chiede di mantenere il segreto sulla donna di Mersin con la quale stavano i due bambini. Poco dopo, però, la signora prova a far parlare l'orfanella. Intanto, in prigione, Zuleyha accusa un malore improvviso e viene trasportata d'urgenza in ospedale.

Puntate in onda Sabato 17 giugno 2023

Hatip informa Yilmaz e Fekeli che Zuleyha è stata ricoverata in ospedale dopo aver avuto un malore, probabilmente causato da Demir che avrebbe provato ad avvelenarla. Nel frattempo, Behice insiste affinché Mujgan si rifaccia una vita lontana dal marito, e da Cukurova. Tuttavia, la dottoressa non le dà ascolto, perché vuole riconquistare l'Akkaya. Julide, invece, è vittima degli intrighi di Sermin, viene accusata di corruzione ed è quindi costretta a dimettersi. Sabahattin, d'altra parte, mentre la incoraggia a riflettere e a resistere, indaga.

Puntate in onda Domenica 18 giugno 2023

Hatip inizia a spargere la voce che Demir abbia tentato di avvelenare Zuleyha in carcere. Tuttavia, poco dopo anche le altre detenute cominciano a sentirsi male, poiché vittime di un'intossicazione. Intanto, alla tenuta, Hunkar distrugge il video che Mujgan aveva fatto recapitare al figlio, impedendo così allo Yaman di utilizzarlo come prova contro la moglie durante il processo. Dopodiché, Sabahattin obbliga Sermina a presentarsi in Procura per confessare che è stata lei ad incastrare Julide. Quest'ultima può finalmente tornare ad esercitare il suo incarico di procuratore.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.