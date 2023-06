La Promessa Anticipazioni 16 giugno 2023: Una corsa contro il tempo. Jana e Manuel salveranno Simona?

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 16 giugno 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della nuova Soap ci rivelano che Jana chiederà a Manuel di aiutarla a procurarsi il medicinale per Simona. I due dovranno affrontare una corsa contro il tempo, per salvare la cuoca.

Nella puntata de La Promessa in onda il 16 giugno 2023, alle ore 14.45 su Canale5, Jana deve lottare contro il tempo, per riuscire a salvare la vita di Simona. Le Anticipazioni dell'episodio della Soap ci rivelano che la cameriera, dopo aver chiesto aiuto a Manuel – il solo a potersi recare in fretta a La Puebla, per procurarsi l'adrenalina – si troverà a doverlo accompagnare in paese. I due ragazzi dovranno fare in fretta sia a trovare il medicinale sia a portare un medico alla tenuta. Candela intanto continuerà a non essere molto fiduciosa nei confronti di Jana e dei suoi metodi. Catalina invece incontrerà Tadeo, che le rivela di non aver più fornito il foraggio per gli animali de La Promessa dopo non aver più ricevuto alcun pagamento dai marchesi. La ragazza comincerà a preoccuparsi seriamente della questione. Cruz si troverà a dover gestire non solo la bancarotta di Alonso ma anche il ritorno di Conrado, deciso a chiudere il caso dell'omicidio di Tomas, una volta per tutte.

Anticipazioni La Promessa: Una corsa contro il tempo per salvare Simona

La salute di Simona è gravemente compromessa e tutti temono che la donna possa morire da un momento all'altro. Se Candela sembra ormai rassegnata a dover dire addio alla sua amica, Jana si dimostrerà ancora più determinata a salvare la simpatica e buona domestica. La ragazza capirà che l'unico modo per arrivare alla Puebla in tempo, procurarsi l'adrenalina, trovare un medico e tornare di corsa alla tenuta, è chiedere aiuto a Manuel. Solo il Lujan ha il modo di giungere in fretta in paese. Jana si rivolgerà a lui e i due saranno coinvolti, insieme, in un'avventura al cardiopalma. Riusciranno a portare quanto necessario a La Promessa e a salvare la vita della povera Simona?

La Promessa Anticipazioni: Catalina scopre che è finito il foraggio per gli animali

Don Alonso è in bancarotta e Cruz è pronta a tutto per salvare la tenuta e il buon nome della sua famiglia. La marchesa avrà però altro di cui occuparsi, visto il ritorno di Conrado, deciso a risolvere il caso della morte di Tomas. A occuparsi delle questioni finanziarie ci penserà Catalina. La ragazza, la vera imprenditrice della famiglia, verrà a sapere da Tadeo – il fornitore ufficiale de La Promessa – che non è più possibile procurarsi il foraggio. L'uomo le riferirà di non poterglielo più consegnare, a causa dei mancati pagamenti dei marchesi.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Pia cerca di sfuggire al barone

La situazione di Pia si sta facendo sempre più difficile, dopo il duro confronto con Petra, che ha scoperto che la governante è incinta. La donna, spaventata per la sua condizione e molto in ansia per il suo futuro, cercherà di tenersi almeno alla larga dal barone. Fingerà quindi di doversi assentare dalla tenuta, per non incontrare il padre di Cruz, più che mai ossessionato da lei. Ma nonostante i suoi escamotage, non sarà semplice liberarsi del terribile nobile.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.45 su Canale5.