Terra Amara Anticipazioni 16 giugno 2023: Demir porta Adnan e Leyla lontano da Cukurova!

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda venerdì 16 giugno 2023 su Canale 5 rivelano che ci sono brutte notizie per Julide. Demir, invece, reagisce con rabbia alla scoperta del "tradimento" di Hunkar. Nel frattempo, Sermin va a trovare Zuleyha per informarla su ciò che sta accadendo alla tenuta...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 16 giugno, alle 14.10, Julide scopre di essere stata sospesa dal suo ruolo di procuratore dopo che sono state rivenute nel suo appartamento alcune banconote riconducibili a un caso di corruzione. Intanto, Demir viene a sapere che Hunkar ha portato Adnan e Leyla in carcere per permettere a Zuleyha di rivederli. Furibondo, l'imprenditore reagisce portando i bambini lontano dalla tenuta e da Cukurova. Nel frattempo, Sermin assiste alla scena, e nonostante le raccomandazioni della zia, corre in prigione per andare a spifferare tutto all'ex sarta...

Terra Amara Anticipazioni: Julide sospesa dal suo incarico...

Brutte notizie per Julide. Quest'ultima è una donna che si è sempre distinta per la sua integrità morale, tanto che s'impegna anima e corpo nel perseguire la giustizia. Julide, nonostante ciò, sta per essere sospesa dal suo incarico di procuratore. La promessa sposa di Sabahattin, infatti, è finita in un bel guaio, dal quale le sarà piuttosto difficile uscire: nel suo appartamento sono stata ritrovate alcune banconote riconducibili ad un caso di corruzione. Che Julide sia stata incastrata? Dopotutto, da quando è arrivata a Cukurova si è fatta qualche nemico...

Terra Amara Anticipazioni: Demir porta via Adnan e Leyla!

Hunkar, impietosita per la terribile situazione in cui si trova Zuleyha, e sentendosi in parte responsabile per tutto ciò che di brutto le è successo e le sta succedendo da quando ha messo piede in paese, ha deciso di disobbedire a Demir. La signora, incurante del divieto di quest'ultimo, ha portato Adnan e Leyla in carcere affinché potessero rivedere la mamma, e affinché lei potesse rivedere loro.

Sermin corre ad avvisare Zuleyha, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 16 giugno 2023

Nel momento in cui viene a sapere che Hunkar ha portato Adnan e Leyla in visita alla Altun in prigione, lo Yaman perde le staffe. L'imprenditore non riesce a credere che la madre possa averlo pugnalato alle spalle in questo modo. Demir era stato chiaro con chiunque, in particolar modo con Hunkar: tutti dovevano comportarsi come se la moglie fosse morta. Inoltre, per farla soffrire tanto quanto sta soffrendo lui per il suo tradimento - che in realtà non c'è mai stato -, era di fondamentale importanza che Zuleyha restasse separata dai loro bambini. Preso da un raptus di rabbia per la disobbedienza materna, lo Yaman decide di prendere Adnan e Leyla lontani da Cukurova. Sermin assiste alla scena, e nonostante le raccomandazioni della zia, corre in carcere per andare a riferirlo all'ex sarta...

