Beautiful, Terra Amara, La Promessa e Un Altro Domani Anticipazioni: Puntate di oggi 29 maggio 2023

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 29 maggio 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 29 maggio 2023 - Brooke tornerà alla carica con Ridge. La Logan raggiungerà il marito in ufficio e gli dirà di non avere più intenzione di divorziare da lui. Intanto Steffy continuerà ad attaccare Sheila e la Carter tenterà di convincere la nuora ad accettarla nella sua vita. Thomas invece scoprirà che la rossa fa visite regolari a Taylor e la cosa lo inquieterà moltissimo. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 29 maggio 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 26 maggio 2023 - Demir, ancora sotto shock, continua a commettere gesti folli e disperati. Intanto, resta un mistero che cosa sia realmente accaduto all'ex sarta. Non si sa se la Altun sia morta, assassinata dal marito, oppure se sia ancora viva. A causa di ciò, alla vila è esploso il caos, poiché chiunque teme per le sorti dei coniugi Yaman. Dato il momento di grande confusione, nessuno si accorge dell'improvvisa sparizione di Adnan ed Uzum. Nel momento in cui se ne rendono conto, tutti, nella fattispecie Hunkar e Saniye, vanno nel panico: che cosa è successo ai due bambini? E se fosse accaduto loro qualcosa di brutto? Qui la trama completa di Terra Amara.

La Promessa: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 29 maggio 2023

Nella puntata di La Promessa di oggi - 29 maggio 2023 - l'episodio si aprirà con una fuga. La cameriera Dolores sta scappando con i suoi due figli. Gli uomini a cavallo che la inseguono la uccidono e portano via il suo piccolo appena nato. Mariana, la sua primogenita, si nasconde e gli inseguitori pensano che la bambina sia morta. Passano gli anni e con un salto temporale arriviamo nella tenuta La Promessa, gestita dalla famiglia Lujan. Tomas, il primogenito del marchese Don Alonso, si sta sposando. Suo fratello Manuel, per fargli una sorpresa, si presenta in volo sopra casa sua ma l'aereo comincia ad andare in avaria, causandogli un grave incidente. Per fortuna, da quelle parti, sta passando la giovane Jana – o meglio Mariana – che gli salva la vita e che, per ricompensa, si fa assumere come domestica fissa. La ragazza è certa che alla tenuta dei Lujan troverà le risposte che cerca sulla morte di sua madre e sul rapimento del suo fratellino. Qui la trama completa di La Promessa.

Un Altro Domani: Le Trame della puntata in onda oggi 29 maggio 2023

Nella puntata di Un Altro Domani di oggi - 29 maggio​ 2023 - Linda, dopo innumerevoli tentativi falliti, si arrende alla decisone del padre e fa sapere a Ines e ad Angel che lascerà presto la Colonia. Erik è ancora in guerra con la madre, intanto in paese fa ritorno Ribero ma Cloe è un po' preoccupata: non sembra il solito compagno di sempre i suoi racconti sono tutti molto confusi. Ventura e Ines sono ai ferri corti dopo che l'uomo ha scoperto che la moglie vuole lasciare la loro casa. Nel frattempo il povero Victor ha perso ogni speranza di recuperare la libertà e la sua vita ed è deciso a farla finita. La notizia sconvolge Carmen. Julia è sotto accusa per le presunte lettere scritte, nessuno vuole concederle il beneficio del dubbio, neppure Tirso. La distanza sempre più evidente dall'albergatore e insieme il supporto di Leo la spingono a prendere una decisione drastica. Qui la trama completa di Un Altro Domani.

