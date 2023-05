Beautiful Anticipazioni dal 29 maggio al 4 giugno 2023: Sheila spara a Finn e a Steffy! Per i due sarà la fine?

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Puntate di Beautiful in onda dal 29 maggio al 4 giugno 2023. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Scopriamo insieme quello che succederà nelle puntate di Beautiful in onda dal 29 maggio al 4 giugno 2023. Ecco le Anticipazioni e le Trame degli episodi della Soap, che ci faranno compagnia nella fascia pomeridiana, dalle ore 13.45 circa: Steffy affronterà Sheila e purtroppo per lei avrà la peggio. Anche Finn sarà coinvolto e lui e la Forrester finiranno agonizzanti a terra, colpiti da un'arma da fuoco. Intanto Taylor cercherà di spingere Thomas a non mettersi in mezzo in faccende che non lo riguardano e di lasciare respirare suo padre. Brooke tenterà di riconquistare Ridge mentre Liam tesserà le lodi della sua ex moglie.

Puntata in onda Lunedì 29 maggio 2023

Steffy ha origliato un'altra conversazione tra Sheila e Thomas e stavolta ha capito tutto quello che la rossa ha combinato. Sconvolta per il fatto che suo fratello abbia taciuto sull'accaduto, deciderà di risolvere personalmente la situazione, non prima però di aver informato Finn di quello che sta combinando sua madre. Intanto Brooke, tornata alla carica con Ridge, continuerà a dire al marito che non è il caso di rinunciare al loro amore. La bionda tenterà di convincerlo a dar loro un'altra opportunità, in nome dell'amore che ancora li lega.

Puntata in onda Marterdì 30 maggio 2023

Sheila è covinta che Thomas manterrà il suo segreto e che l'unico ostacolo che si frappone tra lei e suo figlio – ma anche suo nipote – sia Steffy. La donna si confiderà con Deacon e mentre si troverà a Il Giardino riceverà una telefonata dalla Forrester, che la informerà di volerle parlare e la raggiungerà nel locale, rivelandole di essere al corrente di quello che ha fatto a Brooke. Intanto Taylor, benché grata ai suoi figli per l'interesse dimostrato nei suoi confronti, inviterà Thomas a non forzare la mano per ricongiungere i suoi genitori. Intanto Brooke racconterà a Liam e Hope del suo incontro con Ridge. I due ragazzi la esorteranno a non mollare la presa e a non rinunciare all'amore con suo marito.

Puntata in onda Mercoledì 31 maggio 2023

Ridge arriverà in ufficio proprio quando Taylor e Thomas staranno parlando di lui e Brooke. La Hayes pregherà suo figlio di non continuare a insistere e a lasciare respirare suo padre. Intanto Brooke riceverà la telefonata di Bridget, che la informerà di essere in città per lavoro mentre Steffy, nel vicolo con Sheila, inizierà a insultarla per aver ancora tramato contro la sua famiglia. La Carter non si lascerà certo intimorire dalla ragazza e cercherà di rimetterla al suo posto.

Puntata in onda Giovedì 1° giugno 2023

Lo scontro tra Sheila è Steffy continuerà a essere serrato. La Forrester non si farà scrupolo di accusare la rossa di essere una manipolatrice e di non essere per nulla cambiata. La ragazza le assicurerà che mai e poi mai si avvicinerà a Finn e ad Hayes. Intanto Thomas chiederà a Ridge se ami ancora Taylor e se voglia stare ancora con lei. Il padre gli darà una risposta affermativa ma continuerà a essere molto combattuto sul da farsi. Il Forrester, rimasto solo con Taylor, rifletterà su come i loro figli siano diventati delle persone determinate e capaci.

Puntata in onda Venerdì 2 giugno 2023

Tra Steffy e Sheila le cose si stanno mettendo male e le due sono passate alle minacce. La Carter ha spinto la Forrester contro un cassonetto, minacciandola di liberarsi di lei se non terrà la bocca chiusa come ha fatto suo fratello. Finn intanto, non ricevendo alcuna risposta da sua moglie, si preoccuperà moltissimo. Dopo aver localizzato il cellulare della consorte, si presenterà nel vicolo de Il Giardino, proprio nel momento in cui Sheila avrà preso una pistola in mano e sarà pronta a sparare alla nuora.

Puntata in onda Sabato 3 giugno 2023

Sheila non ha ottenuto nulla da Steffy, nonostante le minacce. La donna ha tentato di convincerla a non parlare né con Finn né con la sua famiglia ed è arrivata persino a lasciarla andare, levandole le mani di dosso. Steffy ha però rincarato la dose e si è ritrovata con una pistola puntata contro. Il colpo non ha però colpito lei, bensì Finn, arrivato proprio in quel momento. Steffy comincerà a urlare disperata e Sheila, perso la testa, non le permetterà di chiamare i soccorsi. La Carter sparerà pure alla Forrester, lasciando sia lei che il bel dottore, riversi a terra agonizzanti. Intanto alla Forrester Creations, Ridge e Taylor parleranno di come Steffy sia una donna in gamba, una madre e una lavoratrice d'eccellenza, pronta a prendere in mano le redini dell'azienda di famiglia.

Puntata in onda Domenica 4 giugno 2023

Liam tesserà le lodi di Steffy e Bill si accorgerà che suo figlio è ancora molto legato a Steffy, che lui continuerà a preferire a Hope. Intanto nel vicolo, Steffy e Finn sono riversi a terra. Sheila li ha lasciati così ed è tornata in albergo, dove comincerà a disperarsi per aver fatto del male a suo figlio. I due ragazzi verranno trovati da Deacon che chiamerà i soccorsi e verrà interrogato dalla polizia. Lo Sharpe si occuperà di chiamare Ridge, che si troverà ancora in compagnia di Taylor e Thomas alla Forrester Creations.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.