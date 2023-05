La Promessa Anticipazioni dal 29 maggio al 1° giugno 2023: ecco le Trame delle prime puntate della nuova Soap di Canale5

Anticipazioni TV

La Promessa è la nuova Soap spagnola che verrà trasmessa su Canale5 per tutta l'estate. Scopriamo insieme le Anticipazioni delle prime puntate, in onda nella settimana dal 29 maggio al 1° giugno 2023.

La Promessa è la nuova Soap che andrà in onda su Canale 5, nella fascia oraria compresa tra le 14.45 e le 16.10. Il nuovo appuntamento ci porterà nella Spagna del 1913, per un appassionante storia d'amore e di intrighi, che ci farà compagnia dal lunedì al venerdì. Scopriamo insieme le Anticipazioni degli episodi – i primi – che andranno in onda dal 29 maggio al 1° giugno 2023, cominciando con una settimana corta.

Puntata di Lunedì 29 maggio 2023

La storia si apre con una tragica fuga. La cameriera Dolores scappa da alcuni uomini a cavallo, che la inseguono senza pietà. La donna ha con sé sua figlia Mariana e il suo secondogenito, ancora in fasce. Purtroppo Dolores viene uccisa mentre il suo piccolo viene portato via dagli inseguitori. L'unica a salvarsi è Mariana, che riesce a scappare e a convincere chi la insegue di essere morta. Con un lungo salto temporale, di quindici anni, ritroviamo la giovane Mariana, che si fa chiamare solo Jana, vicino a La Promesa. La ragazza è convinta di trovare proprio là, nella tenuta della famiglia Lujan, le risposte che cerca su sua madre e suo fratello. L'occasione di avvicinarsi ai Lujan le si presenta per caso. Manuel, il secondogenito di Don Alonso, ha un incidente aereo mentre sorvola il terreno della sua casa, mentre si sta svolgendo il matrimonio di suo fratello. La ragazza salva Manuel e come ricompensa, chiede di essere assunta come cameriera. Poco dopo, confessa a Tomas, il primogenito, di essere alla ricerca della verità e il giovane le confida di sapere già chi abbia ucciso sua madre ma le chiede di aspettare l'indomani per poterglielo dire. Il giovane non farà però in tempo a dirle nulla perché la sua matrigna, Cruz, da lui accusata, lo accoltellerà.

Puntata di Martedì 30 maggio 2023

Il cadavere di Tomas viene rinvenuto la mattina dopo e tutti alla tenuta, sono sconvolti e Pia ha un malore in cucina, facendo presumere a tutto il personale che la governante de La Promessa sia in agitazione per quanto successo. Cruz fa notare a Manuel che ora che suo fratello è morta, è lui l'erede dell'immensa fortuna della famiglia e che, per questo, dovrà assumersi le sue responsabilità. Il ragazzo ribadirà alla madre di volersi dedicare però solo all'aviazione. Jana, molto toccata dalla morte di Tomas, si intrufola nella stanza dove è stato deposto il suo corpo. Il suo obiettivo è quello di rimettergli la fede al dito. Non sarà però facile. Intanto alla tenuta arriva la Guardia Civile come comincia a indagare. La servitù non può allontanarsi, visto che il colpevole è sicuramente ancora in casa. Jana è tra i primi sospettati. Jimena, vedova dopo una sola sera, vuole tornare a casa dai suoi genitori ma Cruz le chiede di restare.

Puntata di Mercoledì 31 maggio 2023

Il sergente passa in rassegna ogni abitante de La Promesa e conferma che l'arma usata per uccidere Tomas sia un oggetto appuntito lungo circa dieci centimetri. Potrebbe trattarsi del tagliacarte che Cruz dice di non trovare più tra le sue cose. La Guardia Civile interroga i membri della famiglia per scoprire se tra loro ci fossero dissidi. Tra i sospettati ci sono anche Catalina, la prima figlia di Don Alonso e Jimena. La ragazza viene messa sotto torchio a causa del fatto che suo marito, al momento dell'omicidio, non indossava la fede. L'anello inoltre non è stato ancora trovato. Pia viene rimproverata per non essere corsa a casa del Barone, per avvertirlo. La cameriera non ha però voluto raggiungere il nobile, spaventata da lui dopo essere stata stuprata e dopo esser rimasta incinta. Simona, che ha sempre considerato Tomas come un figlio, crolla e vorrebbe lasciare immediatamente il suo lavoro e la tenuta. Romulo cerca di portarle un po' di conforto ma è Jana a convincerla a restare. La cuoca le mostra una foto che ritrae sua madre Dolores e la giovane Mariana sospetta che la donna sappia molto di più.

Puntata di Giovedì 1°giugno 2023

Jana continua a lavorare alla tenuta ma per lei non sarà vita facile. Pia la rimprovera per come sta lucidando il pavimento e per punirla, la manda a occuparsi dei camini. Lola sembra voler dire qualcosa a Cruz riguardo a Tomas mentre Catalina, disperata, non ha alcuna intenzione di partecipare la funerale del fratello. Candela e Simona si devono occupare del rinfresco per il triste evento e Candela combina un disastro. Simona le dà una mano, lasciandola senza parole. Manuel, invaghito di Jana, non smette di corteggiarla mentre il barone ha paura che questo possa mettere in cattiva luce la famiglia dei Lujan e Cruz gli racconta che Catalina non ha alcuna intenzione di presentarsi alle esequie. Simona comunica a Pia che se ne andrà dalla tenuta mentre il sergente Funes torna a interrogare Jana. Mauro e Leonor si incontrano e la ragazza lo bacia di nuovo mentre Alonso rimane molto deluso dalle poche persone che hanno voluto presenziare all'ultimo saluto a suo figlio.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.45 su Canale5.