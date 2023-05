Terra Amara Anticipazioni dal 29 maggio al 4 giugno 2023: Zuleyha, disperata, si dà fuoco!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate di Terra Amara in onda dal 29 maggio al 4 giugno 2023. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera turca Terra Amara, in onda dal 29 maggio al 4 giugno 2023 su Canale 5, come sempre a partire dalle 14.10. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana:

Puntata in onda Lunedì 29 maggio 2023

Demir, ancora sotto shock, continua a compiere gesti folli e disperati. Intanto, resta un mistero che cosa sia realmente accaduto Zuleyha: è stata uccisa oppure è sopravvissuta all'ira del marito? Nel caos generale, invece, Adnan ed Uzum spariscono nel nulla. Hunkar e Saniye tra tutti sono in preda al panico.

Puntata in onda Martedì 30 maggio 2023

Durante le ricerche di Adnan ed Uzum, di cui ancora non si hanno notizie, si riaccendono i vecchi rancori tra Demir e Yilmaz. Intanto, anche Zuleyha continua a risultare dispersa: il marito, convinto che l'abbia tradito con l'ex fidanzato, l'ha trascinata nei boschi, e da allora di lei non si sa più niente.

Puntata in onda Mercoledì 31 maggio 2023

Mentre finalmente alla tenuta si festeggia il ritrovamento di Adnan ed Uzum, Zuleyha, dopo aver trascorso la notte nei boschi priva di sensi e con una brutta ferita alla testa, dolorante e sanguinante fa ritorno a casa. Demir, però, non l'accoglie calorosamente, anzi: le impedisce di entrare e di rivedere i loro figli.

Puntata in onda Giovedì 1° giugno 2023

Zuleyha, ripudiata da Demir, il quale le ha persino sottratto i figli, vaga in uno stato confusionale. Prima viene accolta da Sermin, poi da Huriye, alle baracche. Lo Yaman, però, pretende che non le offrano ospitalità, a meno che non vogliano che la sua ira si abbatta anche su di loro. La giovane, in preda alla disperazione, pensa al suicidio; Hunkar, in pena per la Altun, le fa rivedere Adnan e Leyla. Purtroppo sopraggiunge il marito, che, furioso, la caccia via di nuovo.

Puntata in onda Venerdì 2 giugno 2023

Mujgan è pronta a fuggire in America con il figlioletto, Kerem Ali, tanto da arrivare ad eludere Yilmaz, che la sta cercando disperatamente. Intanto, Hatip apprende con una certa preoccupazione che il caso Cengaver non è ancora stato chiuso; così, l'imprenditore commissiona ai suoi tirapiedi un misterioso furto di cavalli. Fadik, invece, chiede a Fadik di andare con lui ad una festa, e questo invito sembra una sorta di dichiarazione d'amore.

Puntate in onda Sabato 3 giugno 2023

Demir non vuole che Zuleyha torni a casa o riveda i loro figli. Per disperazione e per provare la sua innocenza, l'ex sarta tenta di darsi fuoco nella piazza della città. Per fortuna, Fekeli, che si trova nei paraggi, interviene in tempo. L'uomo la salva e la porta a casa sua, assicurandole protezione. Alla scena, però, hanno assistito anche Berika e Nedret, le quali corrono ad avvisare Hunkar. Quando l'imprenditore lo viene a sapere, si precipita da Fekeli per riprendersi la Altun. Intanto, Yilmaz è ad Istanbul per cercare di rintracciare Mujgan, che è pronta a fuggire in America con Kerem Ali. Mentre l'ex meccanico predispone il piano con l'aiuto di alcuni amici, la polizia li arresta con l'accusa di rivendere merce rubata.

Puntate in onda Domenica 4 giugno 2023

Demir, dopo aver saputo che Fekeli ha offerto ospitalità e protezione a Zuleyha, che stava per darsi fuoco in piazza, è corso da lui per riprendersi la moglie. Alla Altun sarà finalmente concesso di tornare alla tenuta per riabbracciare i figlioletti? Intanto, Yilmaz è finito dietro le sbarre. Quest'ultimo è stato ingiustamente accusato di rivendere merce rubata, mentre stavo soltanto cercando di trovare e fermare Mujgan, in partenza per l'America con Kerem Ali. La situazione è critica.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.