Un Altro Domani Anticipazioni dal 29 maggio al 2 giugno 2023: Leo va a vivere con Julia. Diana è furibonda!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate di Un Altro Domani in onda dal 29 maggio al 2 giugno 2023. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera spagnola Un Altro Domani, in onda dal 29 maggio al 2 giugno 2023 su Canale 5, come sempre a partire dalle 16.50. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana:

Puntata in onda Lunedì 29 maggio 2023

Linda ha ormai fallito ogni tentativo di recuperare il denaro, pertanto deve arrendersi alla decisione del padre: tornerà definitivamente nella metropoli natale. La giovane lo comunica ad Angel ed Ines. Intanto, sale la tensione tra quest'ultima e Ventura, che ha scoperto la sua intenzione di andare via di casa. Victor, nel mentre, è sempre più disilluso, tanto che sta pensando al suicidio. Carmen è sotto shock. A Robledillo, invece, torna Ribero, ed Erik continua ad essere in contrasto con Olga. Nel frattempo, gli abitanti del paese si sentono feriti dagli articoli presumibilmente scritti da Julia. Tutti le negano persino il beneficio del dubbio; per la bottegaia la situazione è insostenibile: neanche Tirso sembra crederle. La Infante è sul punto di prendere una drastica decisione.

Puntata in onda Martedì 30 maggio 2023

Elena è in pensiero per la transizione di Dani, ed invece di parlarne con lui, decide d'informarsi per conto proprio. Questa si rivelerà una pessima idea. Intanto, Julia confessa a Leo di non saper andare in bicicletta, e quest'ultimo si propone di aiutarla ad imparare. Per sdebitarsi, la ragazza gli offre la possibilità di stabilirsi in una delle camere di casa sua, ma Diana ha qualcosa da ridire. A Rio Muni, invece, alla luce degli ultimi avvenimenti in carcere che hanno avuto per protagonista Victor spingono Carmen a provare a ribaltare la situazione: non ne può più di Patricia e delle sue macchinazioni. Tuttavia, la Dark Lady ha sempre un asso nella manica.

Puntata in onda Mercoledì 31 maggio 2023

Mario ed Erik si recano insieme al vivaio per acquistare del terriccio, quando hanno una brutta discussione. Al termine dell'acceso litigio, l'uomo accusa un malore. Nel momento in cui tornano in albergo, Mario copre il giovane con Tirso, il quale, però, fatica a credere che l'incidente in piazza sia stato davvero una coincidenza. Intanto, la denuncia che ha sporto Julia sortisce l'effetto contrario: il giornale ha pubblicato le sue generalità, alzando un vero e proprio polverone mediatico. Tutti cominciano a tormentarla.

Puntata in onda Giovedì 1° giugno 2023

Linda sta provando a portare avanti il suo sogno di rilevare il Rio Club, benché non hanno molti mezzi per riuscirci. Per fortuna, potrà contare sull'aiuto di Carmen ed Angel. Intanto, inizia a diffondersi la notizia dell'imminente scarcerazione di Victor, che lascia tutti di stucco, in particolar modo Patricia, Francisco e sua figlia, i quali sanno che c'è lo zampino di Ventura. Tuttavia, al termine della giornata, proprio quando il ragazzo dovrebbe essere rilasciato, giunge un'altra notizia, ma stavolta inquietante. A Robledillo, invece, Julia continua ad essere tormentata dalla folla urlante, mentre la convivenza tra Diana e Leo si fa sempre più difficile: i due litigano per ogni cosa.

Puntata in onda Venerdì 2 giugno 2023

Julia è stanca di tutte le attenzioni che le rivolgono giornalisti e fan, anche se c'è il rovescio della medaglia: sono aumentate le ordinazioni fatte alla bottega, e l'albergo di Tirso è pieno di gente. A Rio Muni, invece, Victor torna a casa, ma confida ad Ines di provare ancora rancore verso Ventura. Inoltre, il giovane ammette di non sentirsi più benvoluto nella comunità della colonia. Intanto, Linda annuncia allo spietato imprenditore che è pronta ad assumere la gestione del Rio Club.

Un Altro Domani va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 16.50.