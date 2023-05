La Promessa Anticipazioni 29 maggio 2023, Prima Puntata: Matrimonio con omicidio. La tenuta La Promessa si macchia di sangue

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni della prima puntata de La Promessa in onda il 29 maggio 2023 su Canale. Le Trame dell'episodio della nuova Soap ci rivelano che alla tenuta la Promessa ci sarà un omicidio. Chi avrà ucciso il ricco Tomas?

Da domani, lunedì 29 maggio 2023, appuntamento con La Promessa, la nuova Soap in onda su Canale5 a partire dalle ore 14.45. Scopriamo insieme le Anticipazioni della prima puntata, che apre le danze e ci porta nella Spagna del 1913. L'episodio si aprirà con una fuga. La cameriera Dolores sta scappando con i suoi due figli. Gli uomini a cavallo che la inseguono la uccidono e portano via il suo piccolo appena nato. Mariana, la sua primogenita, si nasconde e gli inseguitori pensano che la bambina sia morta. Passano gli anni e con un salto temporale arriviamo nella tenuta La Promessa, gestita dalla famiglia Lujan. Tomas, il primogenito del marchese Don Alonso, si sta sposando. Suo fratello Manuel, per fargli una sorpresa, si presenta in volo sopra casa sua ma l'aereo comincia ad andare in avaria, causandogli un grave incidente. Per fortuna, da quelle parti, sta passando la giovane Jana – o meglio Mariana – che gli salva la vita e che, per ricompensa, si fa assumere come domestica fissa. La ragazza è certa che alla tenuta dei Lujan troverà le risposte che cerca sulla morte di sua madre e sul rapimento del suo fratellino.

Anticipazioni La Promessa: Una tragica fuga

La prima puntata de La Promessa si apre con una tragica fuga. La cameriera Dolores sta scappando da alcuni uomini che la inseguono a cavallo. La donna ha con sé i suoi due figli, Mariana e un piccolo neonato, stretto a lei. La poverina viene raggiunta e uccisa mentre il suo piccolo viene portato via. L'unica a salvarsi è Mariana che, nascondendosi, fa credere agli inseguitori di essere morta e di non essere più un loro problema. Ma chi sono i balordi che hanno ucciso la povera Dolores? Mariana dedicherà la sua vita a scoprirlo.

La Promessa Anticipazioni: Mariana salva Manuel Lujan

Con un salto temporale di quindici anni, ci ritroviamo nella Spagna del 1913, precisamente alla tenuta La Promessa, di proprietà della ricca famiglia dei Lujan. È il giorno del matrimonio di Tomas, il primogenito di Don Alonso, il capofamiglia. La felicità del momento verrà guastata da un incidente aereo. Manuel, il fratellastro di Tomas, sorvola la tenuta nel suo biplano ma un'avaria del motore trasforma la sua entrata d'effetto in una tragedia. Il ragazzo si schianta a terra ma per sua fortuna, Jana – la Mariana di cui abbiamo già parlato – si precipita a soccorrerlo, salvandolo da morte certa. La ragazza è arrivata a La Promessa sicura che proprio là troverà le risposte che cerca sulla morte di sua madre. Come ricompensa per l'atto eroico appena compiuto, Jana chiede di essere assunta come domestica a tempo pieno. La giovane è molto contenta di aver avuto la giusta occasione per entrare in contatto con la famiglia e Tomas le ispira immediatamente fiducia.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Tomas viene assassinato

Jana si confida quasi subito con Tomas. Il giovane è un ragazzo di buon cuore, affezionato alla sua famiglia e al corrente di qualche segreto scottante. Il Lujan confessa alla nuova arrivata di sapere chi abbia ucciso sua madre ma le chiede di aspettare il giorno dopo per ricevere da lui una risposta. Per assicurarle che tornerà a parlarle e che non la sta ingannando, Tomas consegna a Jana la sua fede come garanzia. La sera stessa l'erede de La Promessa si reca a parlare con Cruz, la sua matrigna, e l'accusa di essere lei l'assassina di Dolores. In un momento di rabbia e spaventata che la sua vita venga distrutta, la moglie di Don Alonso assassina il suo figliastro con un tagliacarte. Da qui comincerà la vera storia della Soap, fatta di intrighi, tradimenti, bugie e amori, che vedranno Jana combattere per trovare la verità che cerca da sempre.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.45 su Canale5.