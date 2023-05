Beautiful Anticipazioni 29 maggio 2023: Brooke non vuole più il divorzio e torna alla carica con Ridge!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 29 maggio 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Canale5 ci dicono che Brooke si presenterà da Ridge rivelandogli di non volere più il divorzio. Steffy e Sheila intanto continueranno il loro scontro.

Anticipazioni Beautiful: Brooke torna all'attacco con Ridge

Dopo la visita in sogno degli uomini della sua vita e quella reale di Eric, che ha confermato di tifare per lei, Brooke ha deciso di tornare alla carica con Ridge. La Logan si presenterà alla Forrester Creations per parlare con il marito e per dirgli di aver cambiato idea sul divorzio. La bionda insisterà con lui affinché la perdoni e non cancelli i bei momenti passati insieme. Ridge, ancora innamorato di lei, tenterà di non farle capire di sentirsi combattuto e cercherà di tenere il punto della situazione. Ma sino a quando avrà la forza di mantenere questa posizione?

Beautiful Anticipazioni: Steffy contro Sheila, lo scontro continua

Steffy vs Sheila, la guerra continua. La Forrester sarà ancora nella camera d'albergo della rossa, pronta a tutto per metterla fuorigioco e per sbarazzarsi di lei. La Carter insisterà ancora affinché sua nuora la accetti nella sua famiglia e le permetta di stringere un rapporto con Finn e Hayes ma anche con lei. Steffy rabbrividirà alla sola idea e le chiederà, fuori dai denti, in che modo Thomas sia coinvolto in questa faccenda. Sheila non le risponderà e proseguirà nel pregarla di lasciarla far parte della loro vita.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Thomas scopre che Sheila fa visita a sua madre

Thomas continuerà a insistere sia con suo padre che con sua madre, affinché i due si rimettano insieme e ritrovino la felicità. Il ragazzo verrà però spronato, da entrambi i genitori, a farsi da parte e a non preoccuparsi per loro. Thomas intanto scoprirà che Sheila è solita fare visita a Taylor nel suo studio. Il ragazzo si spaventerà di questa novità e farà bene, visto quello che molto presto capiterà alla sua famiglia.

