Beautiful, Terra Amara, La Promessa e My Home My Destiny Anticipazioni: Puntate di oggi 23 agosto 2023

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara, La Promessa, My Home My Destiny - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 23 agosto 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Terra Amara, La Promessa, My Home My Destiny che andranno in onda oggi, 23 agosto 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir; alle 14.45 saremo nella Spagna del 1913, per un appassionante storia d'amore e di intrighi e, per finire, alle 15.40 vivremo in una storia d’amore ricca di coraggio e colpi di scena, quella di Zeynep e Mehdi...

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 23 agosto 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 23 agosto 2023 - Quinn sarà molto stanca di stare lontana da Eric e cercherà di riavvicinarsi al marito. Lui per la lascerà ancora una volta da sola per andare a partecipare a un’altra partita al club. Intanto alla Forrester Creations, Carter cercherà di spiegare a Ridge cosa intende fare con Paris. Il Walton si troverà sotto interrogatorio mentre Li continuerà a vegliare il suo amato Finn, senza sapere che il pericolo sta per incombere su di lei. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 23 agosto 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 23 agosto 2023 - la missiva che Fikret ha trovato nello studio dello Yaman e che sta tenendo tra le mani è stata scritta da Yilmaz. L'ex meccanico, infatti, mise nero su bianco che Mujgan sparò a Zuleyha. Lui e l'acerrimo nemico, però, avevano stabilito di mantenere questa verità nascosta, per il bene delle loro famiglie, e nella fattispecie dei loro bambini. La dottoressa sarebbe stata accusata di tentato omicidio, quindi sarebbe finita dietro le sbarre; il piccolo Kerem Ali, di conseguenza, sarebbe dovuto crescere senza una madre. Inoltre, scrisse l'Akkaya, Demir aveva il suo consenso ad utilizzare la lettera in questione come prova, nel caso in cui lo avesse ritenuto necessario. Che cosa se ne farà Fikret di questa scottante informazione? Qui la trama completa di Terra Amara.

La Promessa: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 23 agosto 2023

Nella puntata di La Promessa di oggi - 23 agosto 2023 - Petra rivelerà a Padre Camillo un dettaglio su Manuel e la sua famiglia, che potrebbe mettere nei guai i Lujan mentre Curro confesserà a Martina che Leonor ha cercato di uccidersi e che grazie a lui, è salva. Intanto Candela metterà Salvador con le spalle al muro e il ragazzo sarà costretto a rivelare a lei e a Simona la verità. Jana scoprirà Manuel e Jimena insieme nell’hangar e non ne sarà felice, anzi la infastidirà il fatto che il Lujan scatti alle due donne una foto. Qui la trama completa di La Promessa.

My Home My Destiny: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 23 agosto 2023

Nella puntata di My Home My Destiny di oggi - 23 agosto 2023 - le condizioni di salute di Mehdi saranno drammatiche. Zeynep avrà paura di perdere suo marito e in preda alla disperazione, gli dichiarerà il suo amore. Questa confessione potrebbe cambiare tutta la storia e mettere in difficoltà Bayram, ritenuto il solo e unico responsabile di quello che è successo. Qui la trama completa di My Home My Destiny.

