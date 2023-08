Beautiful, Anticipazioni Puntata del 23 agosto 2023: Quinn cerca di riavvicinarsi a Eric ma lui l'abbandona di nuovo!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 23 agosto 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Quinn tenta di riavvicinarsi a Eric ma lui deve tornare al club da Donna.

Nella puntata di Beautiful in onda il 23 agosto 2023, in onda su Canale5 alle ore 13.45, Quinn sarà molto stanca di stare lontana da Eric e cercherà di riavvicinarsi al marito. Lui per la lascerà ancora una volta da sola per andare a partecipare a un’altra partita al club. Intanto alla Forrester Creations, Carter cercherà di spiegare a Ridge cosa intende fare con Paris. Il Walton si troverà sotto interrogatorio mentre Li continuerà a vegliare il suo amato Finn, senza sapere che il pericolo sta per incombere su di lei.

Anticipazioni Beautiful: Quinn vuole riconquistare Eric

Quinn è molto in ansia per quello che sta succedendo nel suo matrimonio ed è convinta che tra lei e suo marito si sia creata una frattura. La Fuller tenterà il tutto e per tutto per riconquistare il suo amato consorte. Una volta a casa, si getterà tra le sue braccia, felice di vederlo. Quinn gli ribadirà il suo profondo amore ed Eric risulterà sin da subito in imbarazzo. Intanto a casa di Brooke, lei, Donna, Katie e Hope parleranno di quando Eric sia una persona dolce e di quanto la malefica signora Forrester sia fortunata ad averlo. Tutto questo senza sapere quello che sta succedendo al club.

Beautiful Anticipazioni: Eric lascia di nuovo sola Quinn

Quinn ed Eric rimarranno abbracciati per poco. Eric informerà la moglie di doverla di nuovo lasciare e di doversi recare di nuovo al club, dove lo aspettano per un’altra partita. Quinn non potrà controbattere e rimarrà sola alla villa, fino all’arrivo di Hope. La Logan vorrà consegnare dei documenti allo stilista ma non lo troverà in casa. Intanto Li continuerà a vegliare su Finn, sicura che il ragazzo si sveglierà. La donna ignorerà che il pericolo sta per incombere su di lei.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Carter cerca di spiegare a Ridge cosa sta succedendo con Paris

Grace è tornata alla carica con Zende e, furiosa per aver visto Carter e sua figlia baciarsi, ha deciso di denunciare il Walton a Ridge. Il Forrester ha così chiamato l’avvocato per avere spiegazioni da parte sua e il ragazzo sarà costretto a confessargli di voler sposare Paris, il prima possibile e di non aver mai voluto fare del male a Zende. Ridge gli crederà, soprattutto dopo che si sarà accertato che il suo nipotino è già al corrente di quello che sta succedendo.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 21 al 27 agosto 2023.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.