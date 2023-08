My Home My Destiny, Anticipazioni Puntata del 23 agosto 2023: Zeynep confessa di amare Mehdi ma sarà troppo tardi?

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata di My Home My Destiny in onda il 23 agosto 2023 su Canale5. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio della Soap: Zeynep, disperata e spaventata per la vita di Mehdi, uscirà allo scoperto e gli rivelerà di amarlo.

Le Anticipazioni della puntata di My Home My Destiny, in onda alle ore 15.45 su Canale5 il 23 agosto 2023, ci rivelano che le condizioni di salute di Mehdi saranno drammatiche. Zeynep avrà paura di perdere suo marito e in preda alla disperazione, gli dichiarerà il suo amore. Questa confessione potrebbe cambiare tutta la storia e mettere in difficoltà Bayram, ritenuto il solo e unico responsabile di quello che è successo.

Anticipazioni My Home My Destiny: Mehdi tra la vita e la morte

Mehdi è stato accoltellato e rischia di morire. Il Karaca è stato coinvolto in una rissa, per salvare Bayram dagli scagnozzi di Fox. Il padre di Zeynep si è messo di nuovo nei guai e stavolta è stato accusato di furto e ha rischiato di venire ucciso. Per evitare questo, Mehdi ha affrontato i malavitosi, finendo però per avere la peggio. In ospedale ci sarà grande fermento. Müjgan, da sempre contraria che la famiglia Goksu si imparentasse con loro, inveirà contro Bayram e poi contro sua madre, accusandola di averli rovinati con i suoi piani.

My Home My Destiny Anticipazioni: Zeynep confessa a Mehdi di amarlo

Zeynep sarà disperata e visto che i medici riferiranno che Mehdi sta lottando tra la vita e la morte ed è necessario operarlo d’urgenza, la ragazza non riuscirà a darsi pace. I dottori le permetteranno di entrare, per qualche minuto, in terapia intensiva, e la giovane – con il cuore a pezzi – ne approfitterà per confessare al marito di essere innamorata di lui e di volerlo rivedere accanto a lei, sano e salvo. Le sue preghiere verranno ascoltate?

Trame e Anticipazioni My Home My Destiny: Nermin metterà a rischio tutto?

In ospedale la tensione salirà altissima e Zeynep e Müjgan, chi per un motivo, chi per un altro, saranno spaventate e furiose allo stesso tempo. L’incidente di cui è stato vittima Mehdi cambierà le sorti di tutta la famiglia Karaka-Goksu e Nermin potrebbe metterci il peso da novanta. La donna arriverà in clinica per stare vicina alla figlia e tutto potrebbe prendere una piega molto fastidiosa, scatenando gelosie e ripensamenti.

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5, alle ore 15.45.