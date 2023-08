Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda su Canale5 il 23 agosto 2023, alle ore 14.45, Petra rivelerà a Padre Camillo un dettaglio su Manuel e la sua famiglia, che potrebbe mettere nei guai i Lujan mentre Curro confesserà a Martina che Leonor ha cercato di uccidersi e che grazie a lui, è salva. Intanto Candela metterà Salvador con le spalle al muro e il ragazzo sarà costretto a rivelare a lei e a Simona la verità. Jana scoprirà Manuel e Jimena insieme nell’hangar e non ne sarà felice, anzi la infastidirà il fatto che il Lujan scatti alle due donne una foto.

Anticipazioni La Promessa: Petra mette nei guai i marchesi?

Padre Camillo è una spia di Don José, il duca De Los Infantes. Il sacerdote è stato inviato a La Promessa per scoprire la verità sui marchesi e sul perché abbiano così tanto insistito per tenere Jimena alla tenuta. Petra gli fornirà un asso nella manica per mettere i Lujan in difficoltà. La cameriera gli confesserà che Manuel è stato spinto a chiedere la mano della ragazza da Cruz e da Don Alonso, che hanno più e più volte cercato di convincere il figlio a sposarsi. Padre Camillo capirà che c’è sotto qualcosa.

La Promessa Anticipazioni: Curro rivela a Martina che Leonor ha tentato il suicidio

Leonor è felice che Martina sia arrivata alla tenuta. La ragazza sarà una boccata d’aria fresca anche se la sua presenza ha lasciato Don Alonso molto in ansia. Curro sarà molto contento di avere un’alleata per aiutare la povera marchesina. Il ragazzo le confesserà che Leonor ha tentato il suicidio e che se non fosse stato per lui, la giovane si sarebbe buttata dalla torre. Martina avrà conferma dei suoi sospetti e prometterà a Curro di fare il possibile per dargli una mano.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Candela e Maria scoprono i segreti di Salvador

Candela ha scoperto il documento che Lope custodiva gelosamente e che incrimina Salvador. La domestica ha messo con le spalle al muro il cameriere, che dovrà rivelare all’aiuto cuoca e a Simona di aver falsificato un certificato di idoneità per il servizio di leva obbligatorio e di averlo potuto fare grazie all’aiuto di Miguel e il sostegno di Lope. Il giovane confesserà di aver avuto paura di partire per il Marocco. Le donne si spaventeranno ma gli prometteranno di non dire nulla e di non denunciarlo. Intanto Jana scoprirà Manuel e Jimena nell’hangar e si infastidirà non soltanto di vederli insieme ma anche di essere fotografata dal Lujan con la duchessina.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.45 su Canale5.