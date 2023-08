Terra Amara Anticipazioni 23 agosto 2023: Fikret legge una lettera sconvolgente!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda il 23 agosto 2023 su Canale 5 rivelano che Fikret trova una lettera e, leggendola, resta di stucco...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 23 agosto, alle 14.10, il corpo senza vita di Hunkar si trova alla tenuta. Tra i tanti che hanno raggiunto la villa per darle l'estremo saluto c’è Fikret. Quest’ultimo si sta aggirando con fare sospetto per la tenuta, intenzionato a raggiungere lo studio di Demir; qui trova una lettera in cui Yilmaz dichiara che a sparare a Zuleyha fu Mujgan. Inoltre, leggendo, il nipote di Fekeli capisce che i due rivali hanno deciso di mantenere il segreto per il bene delle famiglie; tuttavia, nel caso in cui fosse necessario, lo Yaman è autorizzato ad utilizzare la missiva in questione come prova incriminante...

Terra Amara Anticipazioni: Fekeli raggiunge Hunkar per l'ultimo saluto...

Dopo aver ritrovato il corpo esanime di Hunkar alle rovine, Demir l'ha portata a casa. Tutte le persone che hanno voluto bene alla signora, o che semplicemente la stimavano, sono andate alla tenuta per darle l'estremo saluto. Tra di essi c'è Fekeli. L'uomo è accorso non appena ha ricevuto la notizia della morte di Hunkar, bisognoso di rivederla un'ultima volta prima di doverle addio per sempre. Fekeli è un'anima in pena: lui e l'amata erano ad un passo dal coronare finalmente il loro sogno d'amore, sposandosi, però purtroppo il destino li ha separati ancora, e stavolta definitivamente.

Terra Amara Anticipazioni: Fikret indaga alla tenuta...

Fikret ha accompagnato Fekeli per offrigli tutto il sostegno possibile in questo momento di grande dolore. Tuttavia, il nipote sembra essersi presentato alla villa più che altro per perseguire un altro scopo. Non appena ne ha l'occasione, Fikret sgattaiola via e, senza dare nell'occhio, raggiunge lo studio del signore. Qui, ficcanasando tra le varie scartoffie, il ragazzo s'imbatte in una lettera che cattura la sua attenzione...

Fikret trova una strana lettera di Yilmaz, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 23 agosto 2023

La missiva che Fikret ha trovato nello studio dello Yaman e che sta tenendo tra le mani è stata scritta da Yilmaz. L'ex meccanico, infatti, mise nero su bianco che Mujgan sparò a Zuleyha. Lui e l'acerrimo nemico, però, avevano stabilito di mantenere questa verità nascosta, per il bene delle loro famiglie, e nella fattispecie dei loro bambini. La dottoressa sarebbe stata accusata di tentato omicidio, quindi sarebbe finita dietro le sbarre; il piccolo Kerem Ali, di conseguenza, sarebbe dovuto crescere senza una madre. Inoltre, scrisse l'Akkaya, Demir aveva il suo consenso ad utilizzare la lettera in questione come prova, nel caso in cui lo avesse ritenuto necessario. Che cosa se ne farà Fikret di questa scottante informazione?

