Beautiful, Terra Amara, La Promessa e My Home My Destiny Anticipazioni: Puntate di oggi 22 agosto 2023

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara, La Promessa, My Home My Destiny - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 22 agosto 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Terra Amara, La Promessa, My Home My Destiny che andranno in onda oggi, 22 agosto 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir; alle 14.45 saremo nella Spagna del 1913, per un appassionante storia d'amore e di intrighi e, per finire, alle 15.40 vivremo in una storia d’amore ricca di coraggio e colpi di scena, quella di Zeynep e Mehdi...

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 22 agosto 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 22 agosto 2023 - Grace tornerà alla carica con Zende ma Paris la rimetterà al suo posto, ribadendole di non mettersi in mezzo in affari che non la riguardano. Quinn sarà preoccupata sia per Carter che per Eric ma non potrà fare nulla per impedire che il Walton raggiunga la Buckingham. Intanto Li si presenterà in carcere per insultare Sheila ma qualcosa di troppo le sfuggirà. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 22 agosto 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 22 agosto 2023 - vedremo che mentre sta ancora cercando Hunkar, il padrino di Yilmaz viene informato del ritrovamento del suo corpo senza vita. Fekeli, con il cuore a pezzi, corre alla villa, bisognoso di dare l'estremo saluto all'amata. Intanto, la notizia inizia a diffondersi per tutta Cukurova, e giunge anche all'orecchio di Mujgan. Quest'ultima, sin da subito, guarda Behice con sospetto. L'Hekimoglu ha il presentimento che sia proprio la zia ad avere le mani sporche del sangue di Hunkar, e senza esitare le rivolge questa pesante accusa. Come reagirà Behice? Qui la trama completa di Terra Amara.

La Promessa: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 22 agosto 2023

Nella puntata di La Promessa di oggi - 22 agosto 2023 - Leonor potrebbe presto riacquistare il sorriso. Martina, la nipote di Don Alonso, arriverà alla tenuta e darà un grande aiuto alla cugina. Intanto Romulo verserà in cattive condizioni, dopo essere stato vittima di un pestaggio. Pia chiederà a Jana di accertarsi che non sia nulla di grave. La cameriera confermerà alla governante che il maggiordomo si riprenderà ma sarà convinta che c’entri il Barone. Sarà anche certa che il nobile sia colpevole della morte della madre. Rivelerà a Maria di aver visto un anello al suo dito, che indossava l’assassino della sua mamma. Candela troverà il documento che Lope custodiva gelosamente e vorrà immediate spiegazioni. Qui la trama completa di La Promessa.

My Home My Destiny: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 22 agosto 2023

Nella puntata di My Home My Destiny di oggi - 22 agosto 2023 -ci sarà ancora tensione tra Zeynep e Mehdi ma le cose prenderanno una piega molto particolare. La Goksu non riuscirà a perdonare Mehdi ma la situazione precipiterà e la costringerà a riflettere sulle sue ultime decisioni. Mehdi, per salvare Bayram, finirà per essere accoltellato e verrà portato in ospedale in fin di vita. Intanto continuerà il corteggiamento di Faruk nei confronti di Emine e i due si confesseranno i loro sentimenti. Qui la trama completa di My Home My Destiny.

