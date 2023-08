Beautiful, Anticipazioni Puntata del 22 agosto 2023: Grace torna alla carica. Paris è furiosa!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 22 agosto 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che mentre Li raggiungerà Sheila in prigione e Quinn sarà in ansia per Eric, Grace tornerà alla carica con Zende e scatenerà la furia di Paris.

Le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda in replica su Canale5 il 22 agosto 2023, alle ore 13.45, ci rivelano che Grace tornerà alla carica con Zende ma Paris la rimetterà al suo posto, ribadendole di non mettersi in mezzo in affari che non la riguardano. Quinn sarà preoccupata sia per Carter che per Eric ma non potrà fare nulla per impedire che il Walton raggiunga la Buckingham. Intanto Li si presenterà in carcere per insultare Sheila ma qualcosa di troppo le sfuggirà.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Grace torna alla carica con Zende. Paris deve sposare lui

Grace tornerà alla carica con Zende e lo spronerà a riconquistare la figlia. Paris sarà furiosa e ribadirà alla madre di farsi da parte. Rimasta sola con Zende, si scuserà con lui per la situazione in cui è finito ma il Forrester, per nulla risentito, le confermerà di volere solo e soltanto il suo bene, anche se questo vorrà dire vederla tra le braccia del Walton. Intanto Quinn cercherà di convincere Carter a non ritornare dalla Buckingham, per cui non prova amore. L'avvocato non deve rinunciare per sempre a essere felice ma per lui questa è l’unica alternativa da seguire.

Beautiful Anticipazioni: Carter torna da Paris. Vuole sposarla

La conversazione tra Paris e Zende si concluderà con la promessa di essere amici e i due cercheranno di riprendere la loro vita senza provare rancore l'uno per l'altra. Paris verrà sorpresa alle spalle dall’arrivo di Carter, il Walton - dopo aver liquidato una preoccupata Quinn – arriverà da lei e la bacerà. Dovrà però anche spiegarle come mai ha deciso di darle un bacio e le farà capire di essere pronto a fare sul serio con lei e a sposarla. Paris crederà alle sue parole?

Anticipazioni Beautiful: Grace accusa Carter di tormentare la figlia mentre Sheila e Li...

Grace vedrà il bacio tra Carter e Paris e andrà fuori dai gangheri. La donna vorrà immediatamente trovare un modo per risolvere questa situazione ed eliminare completamente il Walton dalla sua vita. Si recherà da Ridge per rivelargli che l'avvocato ha nuovamente tradito la loro fiducia e questa volta sta insidiando una loro dipendente, la loro figlia. Intanto Quinn continuerà a essere preoccupata per l'insolita sportività del marito; i suoi pensieri verranno interrotti da Ridge, che la riporterà alla realtà. Intanto Li e Sheila, a colloquio in prigione, faranno uscire il veleno che provano l'una contro l'altra. La loro discussione sarà accesissima ma purtroppo alla dottoressa sfuggirà qualcosa di troppo.

