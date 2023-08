Terra Amara Anticipazioni 22 agosto 2023: Mujgan accusa Behice di aver ucciso Hunkar!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda il 22 agosto 2023 su Canale 5 rivelano che mentre Fekeli piange la morte di Hunkar, Mujgan si convince che quest'ultima sia stata uccisa da Behice!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 22 agosto, alle 14.10, durante le ricerche, Fekeli scopre che Hunkar è stata ritrovata morta. Addolorato, il padrino di Yilmaz si reca alla tenuta per darle l’ultimo saluto. Intanto, la notizia della tragica dipartita della dona comincia a diffondersi per tutta Cukurova, ed arriva anche all’orecchio di Mujgan. La dottoressa sospetta sin da subito che Behice sia coinvolta…

Terra Amara Anticipazioni: Fekeli e Demir cercano Hunkar...

Hunkar è passata a miglior vita: Behice l'ha pugnalata per ben due volte all'altezza del cuore, non lasciandole scampo. Il corpo della signora giace in una pozza di sangue, però nessuno se ne è ancora accorto. Demir, notando la strana assenza di Hunkar, si è diretto in fretta e furia da Fekeli, convinto di trovarla lì; quando i due hanno preso coscienza del fatto che loro non sapessero che fine avesse fatto la donna, hanno capito che fosse il caso di mettersi a cercarla. Così, lo Yaman e Fekeli hanno dato il via alle ricerche, ordinando ai loro uomini di setacciare la zona in largo e lungo.

Terra Amara Anticipazioni: Demir trova Hunkar morta...

Il giovane imprenditore viene avvisato da uno dei propri scagnozzi del ritrovamento di un foulard che potrebbe appartenere ad Hunkar nei pressi delle rovine. Demir, allarmato, si affretta a raggiungere il luogo indicato, e proprio lì fa l'infausta scoperta. Il ragazzo vede che la madre è stesa a terra, con una ferita che, probabilmente, ne ha causato il decesso. Lo Yaman intuisce subito che Hunkar è morta; dopo essersene accertato, comincia a piangere e a gridare con disperazione. In un secondo momento, il figlio riporta alla tenuta il cadavere della mamma...

Mujgan sospetta di Behice, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 22 agosto 2023

Mentre sta ancora cercando Hunkar, il padrino di Yilmaz viene informato del ritrovamento del suo corpo senza vita. Fekeli, con il cuore a pezzi, corre alla villa, bisognoso di dare l'estremo saluto all'amata. Intanto, la notizia inizia a diffondersi per tutta Cukurova, e giunge anche all'orecchio di Mujgan. Quest'ultima, sin da subito, guarda Behice con sospetto. L'Hekimoglu ha il presentimento che sia proprio la zia ad avere le mani sporche del sangue di Hunkar, e senza esitare le rivolge questa pesante accusa. Come reagirà Behice?

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.