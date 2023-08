La Promessa Anticipazioni 22 agosto 2023: Leonor felice per l'arrivo di Martina, sua cugina. Tornerà a sorridere?

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 22 agosto 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della nuova Soap ci rivelano che arriverà Martina, la cugina di Leonor mentre Pia sarà preoccupata per Romulo. Jana cercherà di stanare il Barone...

Nella puntata de La Promessa in onda su Canale5 il 22 agosto 2023, alle ore 14.45, Leonor potrebbe presto riacquistare il sorriso. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che Martina, la nipote di Don Alonso, arriverà alla tenuta e darà un grande aiuto alla cugina. Intanto Romulo verserà in cattive condizioni, dopo essere stato vittima di un pestaggio. Pia chiederà a Jana di accertarsi che non sia nulla di grave. La cameriera confermerà alla governante che il maggiordomo si riprenderà ma sarà convinta che c’entri il Barone. Sarà anche certa che il nobile sia colpevole della morte della madre. Rivelerà a Maria di aver visto un anello al suo dito, che indossava l’assassino della sua mamma. Candela troverà il documento che Lope custodiva gelosamente e vorrà immediate spiegazioni.

Anticipazioni La Promessa: Arriva Martina, la cugina di Leonor

Leonor ha tentato il suicidio e la sua tristezza, sempre più preoccupante, ha spinto Martina ad arrivare alla tenuta. La ragazza, figlia del fratello di Don Alonso, arriverà a La Promessa, lasciando suo zio senza parole. Il marchese avrà paura che sia successo qualcosa di grave. Chi sarà felicissimo di vederla, oltre a Leonor – che potrebbe finalmente ritrovare il sorriso, grazie e lei – sarà Curro, che avrà un’alleata per aiutare la cugina. Candela scoprirà il documento di Lope e vorrà immediate spiegazioni.

La Promessa Anticipazioni: Pia in pena per Romulo

Romulo ha rischiato grosso. Il Barone si è vendicato di lui, esattamente come aveva promesso. Il maggiordomo è stato vittima di un pestaggio, mentre era in giro per svolgere delle commissioni per conto del nobile. Romulo è tornato malconcio a casa ma si rifiuterà di chiamare il medico. Pia, preoccupata, deciderà di chiedere aiuto a Jana, a cui domanderà se le condizioni del cameriere sono gravi o meno. La cameriera la rassicurerà. Intanto Manuel donerà un anello di fidanzamento a Jimena.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Jana pronta a stanare il Barone

Jana rassicurerà Pia sulle condizioni di Don Romulo e le due donne saranno d’accordo sul fatto che il maggiordomo sia stato vittima della vendetta del Barone. Jana vorrà vederci chiaro sia su questo fatto sia sull’anello che ha visto al dito del nobile. La ragazza rivelerà a Maria di avere il sospetto che il terribile padre di Cruz sia l’assassino di sua madre e vorrà stanarlo. La Fernandez le consiglierà di stare attenta e di non fare imprudenze.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.45 su Canale5.