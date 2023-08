My Home My Destiny, Anticipazioni Puntata del 22 agosto 2023: Mehdi accoltellato. Rischia di morire!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della puntata di My Home My Destiny in onda il 22 agosto 2023 su Canale5. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio della Soap: Zeynep non riuscirà a perdonare Mehdi ma le cose cambieranno. Il Karaca verrà accoltellato...

Nella puntata di My Home My Destiny in onda su Canale5 il 22 agosto 2023, alle ore 15.45, ci sarà ancora tensione tra Zeynep e Mehdi ma le cose prenderanno una piega molto particolare. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Goksu non riuscirà a perdonare Mehdi ma la situazione precipiterà e la costringerà a riflettere sulle sue ultime decisioni. Mehdi, per salvare Bayram, finirà per essere accoltellato e verrà portato in ospedale in fin di vita. Intanto continuerà il corteggiamento di Faruk nei confronti di Emine e i due si confesseranno i loro sentimenti.

Anticipazioni My Home My Destiny: Zeynep non può perdonare Mehdi

Zeynep ha scoperto che Mehdi e Benal hanno avuto una relazione. La ragazza accusa il marito di non essere stato sincero con lei e di averle nascosto qualcosa che avrebbe dovuto dirle immediatamente. La Goksu non vuole più saperne di Mehdi e si sente tradita e ingannata, anche da Benal, che non è stata ugualmente bugiarda. La giovane si comporterà in modo molto freddo e distaccato nei confronti sia del consorte sia della sua famiglia. Qualcosa però è destinato a cambiare.

My Home My Destiny Anticipazioni: Mehdi viene accoltellato

Zeynep è furiosa contro Mehdi e continuerà a non voler perdonare il marito, almeno non ora. La situazione cambierà però radicalmente e all’improvviso. Mehdi correrà a salvare Bayram – che si è messo ancora nei guai e sarà accusato di furto – ma purtroppo finirà vittima di una rissa, in cui verrà accoltellato. Il ragazzo verrà portato in ospedale e sarà subito chiaro che le sue condizioni di salute saranno disperate. Lotterà tra la vita e la morte e Zeynep correrà al suo capezzale, disperata e preoccupata.

Trame e Anticipazioni My Home My Destiny: Faruk ed Emine rivelano di amarsi

Nuh e Faruk hanno fatto a botte per via di Emine ma nonostante questo, Faruk continuerà a corteggiare la ragazza. Il giovane farà un passo in avanti e inviterà Emine a casa sua a cena. Durante la serata i due si lasceranno andare a delle romantiche confessioni. Si diranno infatti cosa provano l’uno per l’altra e sembrerà che i due siano davvero sinceri. Ma sarà vero?

