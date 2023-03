Beautiful, Terra Amara e Un Altro Domani Anticipazioni: Puntate di oggi 28 marzo 2023

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara e Un Altro Domani - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 28 marzo 2023.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 28 marzo 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 28 marzo 2023 - tra Hope e Steffy sarà scoppiata di nuovo la guerra. L'incontro anzi lo scontro avvenuto nella casa sulla scogliera, ha decretato l'inizio della faida tra le due sorellastre, decise a sostenere ognuna la propria madre. Taylor però cercherà di riportare la pace e di fare capire a entrambe di non volersi mettere in mezzo in faccende matrimoniali, che non la riguardano. Intanto Brooke continuerà a non riuscire a perdonarsi per quello che è successo e ad aver paura di raccontare a Ridge del bacio con Deacon. Lo stilista sarà sempre più premuroso ma questo non farà altro che acuire i sensi di colpa della Logan. Paris invece, entusiasta del ritorno della madre, la presenterà a Carter, reduce da una confessione molto importante da parte di Zende. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 28 marzo 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 28 marzo 2023 - Mujgan è straziata dal dolore. La dottoressa era certa che il matrimonio ed un figlio avrebbero portato una felicità incommensurabile nella sua vita ed in quella del marito... ma si è ben presto resa conto che si sbagliava di grosso. Se l'Akkaya era angosciato dopo averla sposata, da quando ha scoperto che è in dolce attesa appare addirittura più afflitto. Ora la Hekimoglu sa perché. L'ex meccanico le ha raccontato la verità su Zuleyha, costretta da Hunkar a convolare a nozze con Demir. Il medico ha finalmente aperto gli occhi: Yilmaz e l'ex fidanzata non hanno mai smesso di amarsi. Mujgan, allora, prende una drastica decisione: abortirà. Non vuole mettere al mondo un figlio che non è desiderato da entrambi i genitori. Riflettendoci bene, però, capisce che non se la sente a compiere un gesto simile... Qui la trama completa di Terra Amara.

Un Altro Domani: Le Trame della puntata in onda oggi 28 marzo 2023

Nella puntata di Un Altro Domani di oggi - 28 marzo​ 2023 - il povero Erik è nuovamente nei guai, il ragazzo infatti ha distrutto il prezioso giradischi di Mario, un'azione davvero imperdonabile. Ma cosa è accaduto? Il giovane non l'ha fatto volutamente, il poverino, furioso dopo aver assistito a un bacio tra sua madre e suo zio, è scappato dall'albergo ed finito alla festa dei veterani travolgendo tutto quello che si trova davanti, compreso il giradischi di Mario. Qui la trama completa di Un Altro Domani.

