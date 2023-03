Terra Amara Anticipazioni dal 27 marzo al 2 aprile 2023: Mujgan vuole abortire!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera turca Terra Amara, in onda dal 27 marzo al 2 aprile 2023 su Canale 5, come sempre a partire dalle 14.10. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana:

Puntata in onda Lunedì 27 marzo 2023

Yilmaz si fa coraggio e racconta a Mujgan la verità su Zuleyha, mostrandole addirittura lo stralcio della lettera che quest'ultima gli scrisse quando lui era in carcere. La dottoressa, sotto shock, decide di darsi alla fuga.

Puntata in onda Martedì 28 marzo 2023

Gulten è ancora in ospedale, ma sta meglio. Cetin va a farle visita, e le dichiara nuovamente i suoi sentimenti. La domestica, però, non reagisce come lui sperava. Intanto, Mujgan sta seriamente prendendo in considerazione di abortire, anche se, alla fine, ci ripensa.

Puntata in onda Mercoledì 29 marzo 2023

Mujgan non vuole privarsi della possibilità di diventare madre: non abortirà. La dottoressa, tuttavia, decide di partire per l'America per crescere il bambino da sola, dato che ormai sa che Yilmaz ama ancora Zuleyha. Gaffur, invece, viene declassato da Demir, il quale nomina Saniye nuovo capo dei braccianti. Nel frattempo, a causa di alcune dichiarazioni infamanti rilasciate da Sermin ad un giornale locale, lo Yaman, con l'aiuto di Zuleyha, escogita un piano per salvare la sua reputazione e quella della famiglia.

Puntata in onda Giovedì 30 marzo 2023

Yilmaz e Mujgan rientrano da Istanbul. Non appena è di nuovo a Cukurova, con l'aiuto di Cetin e Gulten, l'ex meccanico fa recapitare a Zuleyha il suo ciondolo. Intanto, il giovane autista approfitta dell'occasione per dichiararsi di nuovo alla povera domestica; Cetin, inoltre, le fa sapere di essere intenzionato a chiedere la sua mano. Gulten non la prende per niente bene. La dottoressa, invece, parla a Fekeli dei suoi dubbi sull'Akkaya e sul loro matrimonio.

Puntata in onda Venerdì 31 marzo 2023

Mujgan confessa a Behice il motivo del viaggio ad Istanbul, ed i suoi timori in merito al matrimonio con Yilmaz. La zia rassicura la nipote, e la sprona a combattere per l'amore del marito. Nel frattempo, Zuleyha e Demir si recano in ospedale per l'inaugurazione del nuovo reparto pediatrico, che porta proprio il nome della ragazza.

Puntata in onda Sabato 1° aprile 2023

Ep. 1 Fekeli ed Hunkar stanno organizzando una cena tra le loro famiglie, per costringere Yilmaz e Demir ad accordarsi per una tregua, per il bene delle loro mogli e dei loro figli. Nonostante in un primo momento il piano sembri funzionare, la tensione diventa sempre più palpabile. Dopo un breve scambio di convenevoli, l'imprenditore fa sapere all'ex meccanico di essere disposto a deporre le armi, a patto che gli restituisca le sue terre. L'Akkaya va su tutte le furie, ricordandogli tutti i torti subiti. Lo Yaman, offeso, estrae la pistola ed esplode un colpo. Una volta rincasati, Zuleyha, con il supporto di Hunkar, fa giurare al marito che non sparerà mai più per primo. Intanto, Behice suggerisce a Mujgan di lasciare il marito e di andare altrove con il bambino. La zia ha capito che Yilmaz è ancora innamorato dell'ex fidanzata.

Ep. 2 Zuleyha e Mujgan s'incontrano nello studio della dottoressa Feriha, perché entrambe hanno bisogno di verificare lo stato della propria gravidanza. La tensione tra le due è più che evidente, ma per l'ex sarta la situazione peggiora ulteriormente quando arriva Yilmaz.

Puntata in onda Domenica 2 aprile 2023

Zuleyha, dopo aver visto Yilmaz arrivare in ospedale per Mujgan, è un'anima in pena. La giovane, incinta come la sua rivale in amore, pensa che l'ex fidanzato sarebbe dovuto stare accanto a lei, e non accanto alla dottoressa. Tuttavia, la Altun sa bene di doversi rassegnare al suo destino infausto.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.