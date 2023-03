Beautiful Anticipazioni 28 marzo 2023: Guai in vista per Brooke e Hope. Stavolta c'entra Steffy!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 28 marzo 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Canale5 ci dicono che Brooke e Hope dovranno combattere molto presto con un nemico, pronto a distruggerle: Steffy Forrester!

Nella puntata di Beautiful in onda il 28 marzo 2023 alle ore 13.45 su Canale5, vedremo che tra Hope e Steffy sarà scoppiata di nuovo la guerra. L'incontro anzi lo scontro avvenuto nella casa sulla scogliera, ha decretato l'inizio della faida tra le due sorellastre, decise a sostenere ognuna la propria madre. Taylor però cercherà di riportare la pace e di fare capire a entrambe di non volersi mettere in mezzo in faccende matrimoniali, che non la riguardano. Intanto Brooke continuerà a non riuscire a perdonarsi per quello che è successo e ad aver paura di raccontare a Ridge del bacio con Deacon. Lo stilista sarà sempre più premuroso ma questo non farà altro che acuire i sensi di colpa della Logan. Paris invece, entusiasta del ritorno della madre, la presenterà a Carter, reduce da una confessione molto importante da parte di Zende.

Anticipazioni Beautiful: Taylor cerca di calmare Steffy e Hope

Steffy è pronta a salvare suo padre da Brooke, costi quel che costi. Hope ha capito benissimo i piani della sua sorellastra e non può certo permettere che la Forrester si metta in mezzo in faccende che non la riguardano e l'ha messo in guardia, dandole un ultimatum. Taylor è dovuta intervenire già una volta per sedare gli animi delle due ragazze e per rassicurare la piccola Logan di non avere intenzione di causare guai alla sua famiglia. Ma una volta rimasta sola con sua figlia, Steffy tornerà all'attacco con lei, dicendole di non mollare la presa con il suo ex marito e facendole capire, senza minimi termini, che è arrivato il momento di riprendersi Ridge e di farlo tornare a casa con loro. La dottoressa cercherà ancora una volta di smorzare i toni di sua figlia. Non vuole un'altra guerra e ha promesso a Hope di non fare nulla di sbagliato.

Beautiful Anticipazioni: Ridge vuole stare accanto a Brooke ma lei lo rispedisce in ufficio

Ridge sta facendo di tutto per dimostrare a Brooke di non giudicarla e di volerla aiutare quanto più possibile. Il Forrester è molto premuroso ma sta rischiando di trascurare il suo lavoro. La Logan sarà perfettamente consapevole che in ufficio già si parla della loro assenza e non vuole alimentare voci ma soprattutto non può più reggere i sensi di colpa nel vedere suo marito così dolce e attento, quando lei invece gli sta nascondendo un grosso segreto.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Paris presenta sua madre a Carter ma Grace...

Paris ha ricevuto una grande sorpresa da Zende. Il ragazzo si è messo in contatto con sua madre e le ha permesso di entrare alla Forrester per incontrare sua figlia. Grace ha comunicato alla sua secondogenita di volersi trasferire a Los Angeles e la Buckingham non potrebbe esserne più felice. Paris dovrà fare però le presentazioni ufficiali e comincerà da Carter. Per il Walton sarà un incontro molto strano, visto che Grace è anche la madre di Zoe, la donna che lo ingannato. Tra i due sarà evidente il forte imbarazzo, che la giovane nuova recluta della casa di moda, cercherà di mitigare. Sarà però chiaro che l'ex moglie del dottor Buckingham capisca immediatamente che il bell'avvocato, amico della sua bambina, provi qualcosa di più per Paris e giurerà a se stessa di tenerlo d'occhio.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.