Un Altro Domani Anticipazioni 28 marzo 2023: Erik, sconvolto, compie un'azione terribile!

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Altro Domani in onda il 27 marzo su Canale 5. Le Trame dell'Episodio rivelano che Erik assiste a una scena che lo sconvolge al punto da spingerlo a fuggire. Nella fuga però succede qualcosa di davvero inaspettato...

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Altro Domani per la puntata del 28 Marzo 2023. Nelle Trame dell'Episodio in onda a partire dalle 16.44: Tirso e Olga si baciano di nuovo, ma stavolta Erik assiste alla scena, scappa via infuriato e finisce per caso alla festa dei veterani dove rompe il prezioso giradischi di Mario.

Anticipazioni Un Altro Domani: la madre del traditore!

Ines riapre la libreria con un po' di ansia dopo la morte di Alicia, teme infatti che il fattaccio possa aver influenzato i suoi affari. Tuttavia la donna si trova presto a fare i conti con una realtà assolutamente inaspettata, clienti e fornitori non vogliono avere nulla a che fare con lei ma non per quanto accaduto ad Alicia ma perché la credono madre di un traditore della Spagna, Victor, e sospettano che la donna lo stia anche comprendo.

Anticipazioni Un Altro Domani: Sergio fuori di se...

Probabilmente delusa dalla recente scoperta della relazione tra Olga e Tirso, Julia aveva finito per rimpiangere la sua storia con Sergio. Lui è stato il grande amore della sua vita e la ragazza non sa se ne troverà mai un altro così. Julia rimugina su questo pensiero finché Sergio non torna farsi avanti. Di fronte alla concreta proposta di tornare insieme, la giovane fa i conti con la realtà e capisce che lei e Sergio non sono fatti l'uno per l'altra, dunque rifiuta. La reazione dell'ex lascerà tutti sconvolti: Sergio furioso, farà una scenata davvero inaspettata. Intanto a casa di Patricia è tutto pronto per la veglia...

