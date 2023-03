Beautiful Anticipazioni dal 27 marzo al 2 aprile 2023: Steffy dichiara guerra alle Logan. Brooke e Hope saranno distrutte

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Puntate di Beautiful in onda dal 27 marzo al 2 aprile 2023. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Scopriamo insieme quello che succederà nelle puntate di Beautiful in onda dal 27 marzo al 2 aprile 2023. Ecco le Anticipazioni e le Trame degli episodi della Soap, che ci faranno compagnia nella fascia pomeridiana, dalle ore 13.45 circa:

Puntata in onda Lunedì 27 marzo 2023

Brooke ha deciso di tornare a frequentare gli Alcolisti Anonimi e durante una delle sedute si lascerà trasportare dai ricordi di quella pazza notte di Capodanno, in cui in preda alla sbronza, ha baciato Deacon. La Logan si sentirà in colpa ma non riuscirà a trovare il coraggio di rivelare a Ridge quanto successo. Intanto alla Forrester, Carter e Paris verranno interrotti dall'arrivo di Zende. Il ragazzo avrà una sorpresa per la sua innamorata. Sua madre Grace è arrivata a Los Angeles e si trasferirà in città per starle accanto.

Puntata in onda Martedì 28 marzo 2023

Paris sarà grata a Zende per averle fatto questa sorpresa e si apparterà per stare insieme a sua madre Grace. Il Forrester e Carter rimarranno da soli in ufficio. Zende confesserà al Walton di essere molto preoccupato. Teme infatti che la sua amata si stia innamorando di un altro uomo e che, per questo, abbia fatto in modo che lui non la chiedesse in moglie. L'avvocato cercherà di rassicurare il giovane designer ma senza rivelargli quanto successo tra lui e la Buckingham. Intanto Sheila sarà soddisfatta e si convincerà che il suo piano sia riuscito. Mentre la Carter pregusterà di distruggere Brooke, la Logan tornerà a casa insieme a Ridge, dopo la seduta dagli A.A. Alla Villa, la bionda verrà colta ancora una volta dai flashback della notte di Capodanno e si preoccuperà di essere finita a letto con Deacon. Ridge, ignaro di tutto, le starà accanto, convinto che la moglie sia preoccupata solo per la dipendenza dall'alcol. Le prometterà di non lasciarla mai sola e i due si abbracceranno stretti.

Puntata in onda Mercoledì 29 marzo 2023

Hope arriverà alla casa sulla costa per prendere una palla dimenticata da Douglas a casa della zia. La Logan, capito che Steffy e Taylor stanno parlando di sua madre e di Ridge, rimetterà al suo posto la sorellastra, intimandole di non provare a mettersi in mezzo nel matrimonio tra Brooke e il Forrester. Le due ragazze si sfideranno senza esclusione di colpi e Taylor cercherà di evitare il peggio. Hope ne avrà però anche per lei. Le dirà chiaramente di farsi da parte e di dimenticarsi del suo ex marito, una volta per tutte. Brooke continuerà a mantenere il suo segreto con Ridge ma continuerà a sentirsi in colpa sia per suo marito che per sua figlia. Alla Forrester invece, Grace chiederà a Paris se tra lei e Carter ci sia qualcosa. La donna ha capito che sua figlia è tormentata da qualche fastidioso pensiero e vorrebbe scoprire di cosa si tratti. Poi il discorso si sposterà su Zende. Grace rivelerà alla figlia di essere molto contenta del suo rapporto con il giovane designer.

Puntata in onda Giovedì 30 marzo 2023

Taylor, dopo lo scontro con Hope, rassicurerà la ragazza di non essere tornata a Los Angeles per rovinare il matrimonio tra Brooke e Ridge. Zende invece ribadirà a Carter di essere preoccupato che Paris possa essere interessata a un altro uomo. Intanto a casa Forrester, Ridge non vorrà separarsi da sua moglie e non vorrà lasciarla sola in un momento come questo. La Logan insisterà con il marito affinché torni a lavoro e ai suoi programmi e lo rassicurerà di essere in grado di rimanere qualche ora senza lui accanto. Nel mentre alla Forrester Creations, Paris presenterà a Carter sua madre. Grace si accorgerà subito degli sguardi intensi che il Walton rivolgerà a sua figlia.

Puntata in onda Venerdì 31 marzo 2023

Steffy pregherà sua madre di non mollare la presa su Ridge e le dirà che come Hope ha bisogno di suo padre, anche lei e Thomas hanno bisogno del loro, anzi di tutta la famiglia. La Hayes cercherà di non sbilanciarsi. Intanto a casa Forrester, Brooke continuerà a interrogarsi su quanto successo a Capodanno. Dopo aver salutato Ridge – che tornerà in ufficio e conoscerà la madre di Paris – la bionda riceverà la visita di sua figlia. Hope tornerà a chiederle cosa sia successo tra lei e Deacon e perché suo padre sia sparito dalla circolazione, proprio da quella notte. La ragazza la pregherà di dirle la verità ma senza alcun successo.

Puntata in onda Sabato 1°aprile 2023

Steffy rifletterà su quanto sta succedendo tra Brooke e Ridge. La Forrester ha capito che la notte di Capodanno deve essere accaduto qualcosa alla Logan e teme che questo, in un modo o nell'altro, si ripercuoterà su suo padre. La ragazza spingerà Taylor a farsi avanti con l'ex marito e a riunire la loro famiglia, dichiarando una volta per tutte, guerra alle Logan. La Hayes non si lascerà condizionare... almeno per il momento. Intanto a casa Forrester, Hope continuerà a chiedere alla madre cosa sia successo con Deacon e perché abbia cambiato idea su di lui. La giovane le domanderà se in tutta questa situazione ci sia lo zampino di Ridge e se il Forrester l'abbia costretta a voltare le spalle allo Sharpe. Brooke si affretterà a negare tutto e proprio in quel momento suo marito tornerà a casa e sarà infastidito nel sentire che le due stanno parlando di Deacon. Il designer scoprirà che il suo rivale non si è fatto più vivo e che questo sta diventando un problema per la sua figliastra. Deciderà però di lasciar perdere e di tornare a consolare la moglie insieme a Hope. I due rincuoreranno la bionda e le prometteranno di starle accanto. Intanto alla Forrester, Paris racconterà a Carter che sua madre si sta già ambientando.

Puntata in onda Domenica 2 aprile 2023

Steffy e Thomas rifletteranno sul fatto che Brooke non si sia presentata a lavoro da diversi giorni e avranno il timore che possa essere successo qualcosa di molto grave. Entrambi si preoccuperanno delle possibili ripercussioni che questo potrebbe avere sul loro padre. Intanto Ridge cercherà di rincuorare Brooke, stranamente troppo silenziosa dopo il nuovo incontro agli Alcolisti Anonimi. Il Forrester le prometterà si starle accanto e di non lasciarla mai più sola. Poi si recherà a lavoro, dopo troverà i suoi figli intenti a parlare del suo matrimonio. I due non si lasceranno scappare l'occasione di ribadire al loro papà che è tempo di lasciare sua moglie e di tornare dalla sua prima e vera famiglia, quella che non lo farà mai soffrire. Al Giardino, Sheila tormenterà Deacon per sapere cosa sia successo a Capodanno. La Carter intuirà che lo Sharpe è desideroso di incontrare Brooke e scoprirà che i due non si vedono dalla notte dell'ultimo dell'anno. Capirà quindi che il suo piano deve avere funzionato in qualche modo e che la serata deve essere stata esplosiva. Lasciato il suo lavoro, Deacon riuscirà a entrare a casa Forrester e a parlare con la Logan. La spronerà a non dimenticare il loro bacio, a non lasciarlo fuori dalla sua vita per non insospettire né Ridge né la loro figlia e poi le confesserà di amarla ancora moltissimo.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.