Terra Amara Anticipazioni 28 marzo 2023: Mujgan prende una decisione sconvolgente...

Anticipazioni TV

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 28 marzo, alle 14.10, Gulten è ancora in ospedale, ma sta meglio. Cetin va a farle visita, e le dichiara nuovamente i suoi sentimenti. La domestica, però, non reagisce come lui sperava. Intanto, Mujgan sta seriamente prendendo in considerazione di abortire, anche se, alla fine, ci ripensa.

Terra Amara Anticipazioni: Demir ed Hunkar falliscono!

Demir ed Hunkar erano certi che la cerimonia della circoncisione fosse l'occasione perfetta per dimostrare di essere ancora una famiglia ricca e potente. Nonostante abbiano qualche problema economico, infatti, figlio e madre hanno deciso comunque di organizzare l'evento, come ogni anno, a cui avrebbero preso parte anche le personalità di spicco di Cukurova. Tuttavia, le cose non sono andare proprio come gli Yaman speravano. Nel corso della festa, a causa della carne andata a male che hanno fatto servire, in molti si sono sentiti male!

Terra Amara Anticipazioni: Gulten respinge Cetin...

Tra coloro i quali sono stati ricoverati d'urgenza in ospedale per l'intossicazione alimentare, c'è pure Gulten. Tutti sono in agitazione per quest'ultima, a partire da Gaffur e Saniye, fino ad arrivare a Cetin. Il giovane autista di Yilmaz e Fekeli ha un debole per Gulten, tanto che, non appena viene a sapere del suo ricovero, si precipita da lei con un mazzo di fiori. Oltre a volersi sincerare che Gulten stia meglio, Cetin vuole nuovamente dichiararsi. La domestica, in fase di ripresa, non reagisce bene alla parole d'amore del ragazzo...

Mujgan non se la sente di abortire, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 28 marzo 2023

Mujgan è straziata dal dolore. La dottoressa era certa che il matrimonio ed un figlio avrebbero portato una felicità incommensurabile nella sua vita ed in quella del marito... ma si è ben presto resa conto che si sbagliava di grosso. Se l'Akkaya era angosciato dopo averla sposata, da quando ha scoperto che è in dolce attesa appare addirittura più afflitto. Ora la Hekimoglu sa perché. L'ex meccanico le ha raccontato la verità su Zuleyha, costretta da Hunkar a convolare a nozze con Demir. Il medico ha finalmente aperto gli occhi: Yilmaz e l'ex fidanzata non hanno mai smesso di amarsi. Mujgan, allora, prende una drastica decisione: abortirà. Non vuole mettere al mondo un figlio che non è desiderato da entrambi i genitori. Riflettendoci bene, però, capisce che non se la sente a compiere un gesto simile...

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.