Beautiful, Terra Amara e Un Altro Domani Anticipazioni: Puntate di oggi 26 aprile 2023

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara e Un Altro Domani - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 26 aprile 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Terra Amara, e Un Altro Domani, che andranno in onda oggi, 26 aprile 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir; per finire, alle 16.50, ci ritroveremo in Spagna, dove viaggeremo nel tempo...

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 26 aprile 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 26 aprile 2023 - Ridge sarà furioso contro Brooke e deciderà di lasciarla. Il Forrester, deluso dal comportamento della moglie – che gli ha dato ulteriore prova di non essergli fedele – la abbandonerà a casa di Deacon e tornerà da Steffy, dove lo aspetteranno anche Thomas e Taylor. Intanto alla Forrester Creations, Hope e Steffy continueranno a discutere sul futuro delle loro famiglie. Mentre la Forrester ribadirà che è ora che suo padre lasci la moglie e torni dall'unica donna adatta a lui, la Logan sosterrà la sua mamma e si dirà convinta che il matrimonio con Ridge non possa naufragare per un errore compiuto mentre era sotto gli effetti dell'alcol. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 26 aprile 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 26 aprile 2023 - in ospedale, Mujgan, vedendo Yilmaz arrivare con Zuleyha, gli lancia un'occhiataccia, e si rifiuta di rivolgergli la parola. Dopodiché, le due vengono portate nella stessa sala parto, pronte a dare alla luce i loro figli una accanto all'altra, e contemporaneamente. Le loro famiglie attendono fuori, e tutti sembrano essere piuttosto in apprensione per le sorti delle partorienti e dei nascituri. Ed in effetti, anticipazioni rivelano che, mentre la consorte di Demir metterà al mondo una bambina sana, il bambino di Mujgan nascerà al settimo mese, ossia con un mese e mezzo di anticipo, e dunque verrà immediatamente messo in incubatrice... Qui la trama completa di Terra Amara.

Un Altro Domani: Le Trame della puntata in onda oggi 26 aprile 2023

Nella puntata di Un Altro Domani di oggi - 26 aprile​ 2023 - Angel e Ines continuano a scontrarsi in un clima di tensione e "La notte dei libri" resta determinante. Le diverse ipotesi formulate riguardo all'accaduto generano varie prospettive sulle dinamiche del crimine. Julia sta affrontando la procedura di liquidazione e inaspettatamente riceve il supporto di Sergio. Nonostante la giovane sia ormai rassegnata alla necessità di liquidare l'azienda, continua comunque a scontrarsi con Sergio. Qui la trama completa di Un Altro Domani.

