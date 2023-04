Beautiful Anticipazioni 26 aprile 2023: Ridge dice basta! E' finita, Brooke ha scelto Deacon!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 26 aprile 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Canale5 ci dicono che Ridge, deluso da Brooke, deciderà di lasciarla. Il Forrester non potrà sopportare che la Logan abbia scelto Deacon e non lui.

Nella puntata di Beautiful in onda il 26 aprile 2023 alle ore 13.45 su Canale5, Ridge sarà furioso contro Brooke e deciderà di lasciarla. Le Anticipazioni dell'episodio della Soap ci rivelano che il Forrester, deluso dal comportamento della moglie – che gli ha dato ulteriore prova di non essergli fedele – la abbandonerà a casa di Deacon e tornerà da Steffy, dove lo aspetteranno anche Thomas e Taylor. Intanto alla Forrester Creations, Hope e Steffy continueranno a discutere sul futuro delle loro famiglie. Mentre la Forrester ribadirà che è ora che suo padre lasci la moglie e torni dall'unica donna adatta a lui, la Logan sosterrà la sua mamma e si dirà convinta che il matrimonio con Ridge non possa naufragare per un errore compiuto mentre era sotto gli effetti dell'alcol.

Anticipazioni Beautiful: Brooke difende Deacon, Ridge è furioso

Ridge e Deacon hanno fatto a pugni e avrebbero continuato senza sosta, se non fosse arrivata Brooke. La Logan, arrivata al Giardino, ha frenato i due ma invece che prendere le difese del marito, si è gettata contro lo Sharpe, proteggendolo dal Forrester. Ridge ha assistito alla scena sgranando gli occhi e nonostante le parole di Brooke, che lo pregava di prendersela solo con lei e di non mettere in mezzo Deacon, non ha potuto esimersi dal pensare di essere stato un'altra volta tradito. Deluso e amareggiato, sarà costretto a prendere una decisione, che non avrebbe voluto prendere.

Beautiful Anticipazioni: Ridge lascia Brooke!

Vedere Brooke gettarsi contro Deacon, come a proteggerlo, ha scatenato l'ira di Ridge. Lo stilista si è sentito tradito, un'altra volta. Convinto che sua moglie non riuscirà a staccarsi dallo Sharpe e che abbia scelto lui, il Forrester getterà la spugna. Dirà alla consorte che visto come stanno le cose e visto che ha scelto di difendere Deacon e di non stare quindi dalla sua parte, è tempo che loro due si dicano addio. Lascerà quindi Brooke a Il Giardino e se ne andrà, senza dire più una parola. Raggiungerà casa di Steffy, dove ad attenderlo ci saranno anche Thomas e Taylor. Tutti e tre saranno felici di vederlo e gli chiederanno immediatamente cosa sia successo. La risposta li lascerà senza parole.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Hope e Steffy difendono le proprie famiglie

Prima che Ridge arrivi a Malibù, Steffy chiarirà la sua posizione a Hope. Le due ragazze discuteranno alla Forrester Creations e ognuna di loro difenderà la propria madre. Steffy ribadirà che sia ora che suo padre lasci Brooke e torni da Taylor, l'unica donna giusta per lui, mentre Hope scuserà la sua mamma, sostenendo che un matrimonio come quello che la Logan ha con Ridge, non possa finire per un errore dettato dall'alcol. Le due capiranno di non potersi mai trovare d'accordo quando si tratta della loro eterna faida e cercheranno di mantenere la calma, per non creare ulteriori attriti.

