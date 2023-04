Terra Amara Anticipazioni 26 aprile 2023: Zuleyha e Mujgan partoriscono insieme!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda mercoledì 26 aprile 2023 su Canale 5 rivelano che Zuleyha e Mujgan si ritrovano nella stessa sala parto, entrambe pronte a dare alla luce i loro figli...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 26 aprile, alle 14.10, Mujgan si accorge di perdere sangue, così prova a rintracciare Yilmaz, ma senza successo; allora, la dottoressa raggiunge da sola l'ospedale. Il marito, infatti, è insieme a Zuleyha, la quale gli ha chiesto un incontro per parlare del bizzarro - ed ostile - atteggiamento dell'Hekimoglu. Mentre discutono, la Altun comincia a sentirsi male, e l'Akkaya capisce di doverla portare d'urgenza in ospedale. Qui, le due si ritrovano nella stessa sala parto, dove stanno per partorire contemporaneamente. Intanto, le loro famiglie aspettano fuori, in ansia...

Terra Amara Anticipazioni: Mujgan e Zuleyha si scontrano!

Dopo aver scoperto che il piccolo Adnan è il figlio di Yilmaz, Mujgan ha dimostrato di essere insofferente alla presenza del bambino. Pertanto, pensando che il medico sia sull'orlo di un crollo nervoso, Zuleyha fraintende nel momento in cui la vede vicina ad Adnan, pensando che voglia fargli del male. In realtà, la Hekimoglu stava soltanto impedendo che il bimbo ingoiasse un grande sasso. A nulla valgono le scuse dell'ex sarta: la sua rivale in amore reagisce con rabbia.

Terra Amara Anticipazioni: Mujgan e Zuleyha stanno per partorire!

In seguito alla loro discussione, Mujgan inizia ad accusare dei dolori. Quando si rende conto che sta perdendo sangue, la ragazza prova a mettersi in contatto con il marito, però, non riuscendosi, si dirige da sola in ospedale. L'Akkaya, infatti, è in compagnia dell'Altun, che voleva parargli dell'atteggiamento - inspiegabilmente - ostile della Hekimoglu. Mentre i due stanno affrontando l'argomento, la giovane si sente male, e l'ex meccanico capisce subito di doverla portare in ospedale.

Mujgan e Zuleyha partoriscono insieme, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 26 aprile 2023

In ospedale, la moglie, vedendo Yilmaz arrivare con Zuleyha, gli lancia un'occhiataccia, e si rifiuta di rivolgergli la parola. Dopodiché, le due vengono portate nella stessa sala parto, pronte a dare alla luce i loro figli una accanto all'altra, e contemporaneamente. Le loro famiglie attendono fuori, e tutti sembrano essere piuttosto in apprensione per le sorti delle partorienti e dei nascituri. Ed in effetti, anticipazioni rivelano che, mentre la consorte di Demir metterà al mondo una bambina sana, il bambino di Mujgan nascerà al settimo mese, ossia con un mese e mezzo di anticipo, e dunque verrà immediatamente messo in incubatrice...

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.