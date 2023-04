Un Altro Domani Anticipazioni dal 24 al 28 aprile 2023: Elena ha paura che Jaime faccia del male a Dani!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera spagnola Un Altro Domani, in onda dal 24 al 28 aprile 2023 su Canale 5, come sempre a partire dalle 16.50. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana:

Puntata in onda Lunedì 24 aprile 2023

Carmen sta per fare una scoperta a dir poco sconvolgente: i camion della fabbrica di Francisco trasportavano armi per i ribelli, ovviamente per conto di Ventura e con il benestare di Patricia.

Puntata in onda Martedì 25 aprile 2023

Ancora tensioni tra Angel ed Ines. Questi ultimi hanno visioni e versioni discordanti in merito a ciò che potrebbe essere successo alla povera Alicia, tanto che, inevitabilmente, si scontrano. Al centro delle loro indagini c'è sempre la "Notte dei libri".

Puntata in onda Mercoledì 26 aprile 2023

Julia è alle presa con la liquidazione. La giovane è evidentemente abbattuta, ma, all'improvviso, qualcuno d'inaspettato le tende una mano: Sergio è disposto ad offrirle tutto il suo supporto.

Puntata in onda Giovedì 27 aprile 2023

Elena non ha alcun dubbio: Jaime, il suo ex marito da poco giunto a Robledillo, nasconde qualcosa. La donna pensa che Dani farebbe meglio a non fidarsi. A Rio Muni, invece, Victor continua a subire maltrattamenti in carcere.

Puntata in onda Venerdì 28 aprile 2023

Carmen è ancora alla ricerca di prove che possano scagionare Victor, il quale non se la sta passando per niente bene dietro le sbarre. La ragazza vorrebbe riuscire a trovere il modo per dimostrare il coinvolgimento di Ventura nella cospirazione.

Un Altro Domani va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 16.50.