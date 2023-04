Terra Amara Anticipazioni dal 26 al 30 aprile 2023: Il figlio di Mujgan e Yilmaz nasce prematuro. Si salverà?

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate di Terra Amara in onda dal 26 al 30 aprile 2023. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Puntata in onda Mercoledì 26 aprile 2023

Mujgan e Zuleyha si ritrovano a partorire fianco a fianco. Intanto, le loro famiglie sono fuori dalla sala parto, in trepidante attesa. Nessuno, però, è emozionato tanto quanto i futuri papà, Yilmaz e Demir.

Puntata in onda Giovedì 27 aprile 2023

Saniye e Gulten stanno distribuendo dei vestiti ai bambini delle baracche. Nel frattempo, scoppia una rissa tra Husnu e Sabri, che vogliono appropriarsi di una nuova baracca in cui andare a vivere.

Puntata in onda Venerdì 28 aprile 2023

La nascita della figlia di Demir è motivo di gioia per Hunkar, per tutti gli abitanti della tenuta e delle baracche. D'altro canto, il figlio di Mujgan e Yilmaz desta preoccupazioni, dato che è nato prematuro.

Puntate in onda Sabato 29 aprile 2023

Hatip sta provando ad ingannare Naciye, dicendole di dover correre in soccorso di un suo amico; in realtà, l'imprenditore si reca ad una festa. La moglie, sospettando qualcosa, lo segue e si prepara a smascherarlo. Intanto, il figlioletto di Mujgan e Yilmaz è in gravi condizioni. La dottoressa rifiuta la compassione di chi le sta attorno.

Puntate in onda Domenica 30 aprile 2023

Il figlioletto di Mujgan e Yilmaz è nato prematuro, ossia a sette mesi e mezzo; pertanto, i medici lo hanno dovuto subito mettere in incubatrice, poiché i suoi polmoni non erano ancora del tutto formati al momento della nascita. La dottoressa è sull'orlo di una crisi nervosa, tanto che sembra colpevolizzare il marito per ciò che sta succedendo.

