Beautiful Anticipazioni dal 24 al 30 aprile 2023: Ridge chiude per sempre con Brooke e Thomas si prende la sua vendetta

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Puntate di Beautiful in onda dal 24 al 30 aprile 2023. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Scopriamo insieme quello che succederà nelle puntate di Beautiful in onda dal 24 al 30 aprile 2023. Ecco le Anticipazioni e le Trame degli episodi della Soap, che ci faranno compagnia nella fascia pomeridiana, dalle ore 13.45 circa: Ridge raggiungerà Deacon a Il Giardino e tra i due scoppierà una lite. Brooke li fermerà ma il suo intervento finirà per causare altri guai. La Logan, invece che difendere il marito, proteggerà la Sharpe, assumendosi solo lei la colpa di tutto. Per lo stilista sarà la goccia che farà traboccare il vaso. Deluso, accuserà la moglie di aver scelto Deacon e non lui. Ridge tornerà da Steffy, Thomas e Taylor e con quest'ultima ci sarà un bacio. Il Forrester dichiarerà all'ex di voler tornare a casa da lei e dai suoi figli. Thomas invece si prenderà la sua vendetta. Venuto a sapere che Brooke sta arrivando a casa di Steffy, per parlare con suo padre, fermerà la sua matrigna, impedendole di entrare nell'appartamento della sorella.

Puntata in onda Lunedì 24 aprile 2023

Ridge lascia Brooke sola a casa ma non lo sarà per molto. Taylor busserà alla sua porta per parlarle. Il confronto tra le due antiche rivali sarà serratissimo. La Logan ribadirà alla Hayes di essere più che convinta che suo marito la perdonerà. D'altronde è lei la donna della sua vita. Intanto Steffy sarà assolutamente certa che suo padre, questa volta, non passerà sopra al tradimento della moglie e romperà ogni rapporto con lei. Ridge invece si recherà al Giardino da Deacon, per regolare i conti.

Puntata in onda Martedì 25 aprile 2023

Ridge arriverà al Giardino da Deacon e tra i due si scatenerà una lite furibonda. I due si prenderanno a pugni e colpi di scopa ma saranno interrotti da Brooke, preoccupata per il marito ma anche per lo Sharpe. Intanto Sheila raggiungerà Taylor nel suo studio per parlare di Brooke e di Deacon e le dirà di pensare che sia lei e non la Logan, la persona giusta per stare accanto al Forrester. La dottoressa, sebbene grata di queste parole, non vorrà sbilanciarsi.

Puntata in onda Mercoledì 26 aprile 2023

Steffy troverà Hope assorta sulla sua scrivania, in ufficio. La Forrester si avvicinerà alla sorellastra e le due cominceranno a parlare delle loro madri e del futuro del matrimonio tra Ridge e Brooke. Intanto a Il Giardino, il Forrester sarà furioso. Brooke, invece di difendere lui, ha protetto Deacon. Per lo stilista è la prova che sua moglie ha fatto la sua scelta e non che non si tratta di lui. Ridge non potrà più perdonarla.

Puntata in onda Giovedì 27 aprile 2023

Ridge, furioso, lascerà Brooke con Deacon. La Logan sarà disperata e tremerà all'idea che suo marito possa lasciarla. Il Forrester, deluso dal comportamento della moglie, tornerà da Steffy, Thomas e Taylor e rivelerà loro di non poter continuare con il suo matrimonio. I fratelli saranno finalmente felici e Steffy lo spingerà a tornare da loro, la sua vera famiglia. Intanto Sheila raggiungerà Deacon e si accorgerà che è successo qualcosa. Lo Sharpe le racconterà della lite con Ridge.

Puntata in onda Venerdì 28 aprile 2023

Brooke sarà disperata per quello che è successo con Ridge e si confiderà con Liam e Hope. La Logan ora sarà davvero spaventata che suo marito la lasci ma non si perderà d'animo. Telefonerà a Ridge per richiamarlo a casa. La sua chiamata sarà però intercettata da Thomas, che nasconderà il telefono al padre e cancellerà persino un messaggio vocale. Il ragazzo si preparerà a incontrare la sua matrigna, che ha appena comunicato – tramite vocale – che sta per arrivare. La donna deciderà di raggiungere il marito mentre Hope e Liam rimarranno a casa, a sperare che le cose si sistemino. Intanto, a Il Giardino, Deacon si interrogherà su cosa abbia spinto Brooke a bere. Sheila non si lascerà sfuggire niente ma gongolerà per aver fatto capitolare la sua nemica.

Puntata in onda Sabato 29 aprile 2023

Brooke arriverà a casa di Steffy, sicura che Ridge sia tornato dai suoi figli. La Logan non riuscirà però neanche a entrare in casa. Sarà infatti fermata da Thomas, che le impedirà di andare oltre il giardino della casa di sua sorella. Steffy intanto, all'interno, cercherà ancora di convincere il padre a tornare da Taylor e da loro, ribadendogli che Brooke non è e non sarà mai la donna giusta per lui. Hope e Liam continueranno a sperare che le cose si risolvano e la Logan junior si rammaricherà del fatto che Ridge pensi davvero che Deacon abbia escogitato un piano per far bere sua madre.

Puntata in onda Domenica 30 aprile 2023

Tra Brooke e Thomas ci sarà un grosso scontro. Il ragazzo non farà entrare la sua matrigna in casa e lei scoprirà che il giovane stilista ha in tasca il cellulare del marito. Capirà quindi che Thomas la sta sabotando. Intanto dentro casa, Steffy continuerà a spingere suo padre a dare una possibilità a lui e Taylor. La Hayes si premurerà che il suo ex stia bene, lasciando Ridge molto intenerito. Steffy deciderà di lasciarli soli, per parlare. La dottoressa sarà sincera con suo marito e gli confesserà di pensare davvero che Brooke non sia cambiata e che non sia la persona giusta per lui. Ridge si lascerà convincere e alla fine bacerà la sua ex moglie. Intanto Steffy raggiungerà Thomas, reduce dalla conversazione con Brooke. Il giovane informerà la sorella di aver cacciato la loro matrigna, che tornerà a casa sconsolata. Arrabbiata, racconterà tutto a Hope e Liam.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.