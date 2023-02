Beautiful, Terra Amara e Un Altro Domani Anticipazioni: Puntate di oggi 24 febbraio 2023

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Terra Amara, e Un Altro Domani, che andranno in onda oggi, 24 febbraio 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir; per finire, alle 16.50, ci ritroveremo in Spagna, dove viaggeremo nel tempo...

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 24 febbraio 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 24 febbraio 2023 - vedremo che Ridge sarà furioso. Brooke non vuole neanche ascoltarlo e nonostante quello che le ha fatto patire Deacon in passato, continua a difenderlo e appoggia che Hope continui a frequentarlo. Lo stilista è furioso e si confiderà con i suoi figli. Steffy e Thomas ascolteranno basiti i racconti del padre e come lui saranno preoccupati per la loro famiglia. I fratelli Forrester ricorderanno al loro amato genitore che comunque vada con Brooke, lui avrà sempre delle spalle su cui piangere e su cui contare. Non dovrà mai dimenticarsi di avere un'altra famiglia, quella formata con Taylor, di cui entrambi i fratelli hanno grande nostalgia. I due ragazzi cercheranno di convincere il loro padre a tornare, una buona volta, a casa da loro. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 24 febbraio 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 24 febbraio 2023 - Hunkar, dopo aver origliato la conversazione tra suo figlio e Zuleyha, decide di togliere il disturbo: si sente di troppo. Fingendo che Azize abbia la febbre molto alta, la signora comunica allo Yaman di essere in procinto di rincasare per accudirla. Una volta tornata alla tenuta, però, c'è una brutta sorpresa ad attenderla: Yilmaz è lì per sequestrarla. Dopo averla rapita, l'ex meccanico le chiede di spiegarle il frammento della lettera che gli scrisse l'ex fidanzata... Qui la trama completa di Terra Amara.

Un Altro Domani: Le Trame della puntata in onda oggi 24 febbraio 2023

Nella puntata di Un Altro Domani di oggi - 24 febbraio 2023 - Julia è tornata a lavoro dopo una breve pausa e nulla sembra cambiato: Sergio preme per riavere i suoi soldi. Dopo l'ennesima rottura infatti, il giovane non accetta di uscirsene in sordina, è grazie a lui che Julia è riuscita a salvare la sua azienda e pretende che gli venga riconosciuto. La poverina disperata chiede aiuto a Olga e Maria affinché la aiutino a trovare remunerative commesse che la salvino dal giogo di Sergio. Qui la trama completa di Un Altro Domani.

