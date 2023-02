Beautiful Anticipazioni dal 20 al 25 febbraio 2023: Ridge manda via Hope da casa ma Brooke si vendica. Tra loro è finita!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Puntate di Beautiful in onda dal 20 al 25 febbraio 2023. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap americana Beautiful, in onda dal 20 al 25 febbraio 2023 su Canale 5, come sempre a partire dalle 13.45. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana:

Puntata in onda Lunedì 20 febbraio 2023

La situazione tra Ridge, Brooke, Hope e Deacon sarà sempre più complicata. Mentre infatti la Logan senior dirà al suo ex che lei e sua figlia sono pronte a riaccoglierlo nella loro vita nonostante il parere contrario di Ridge e a rischio di far infuriare il Forrester, quest'ultimo prenderà una decisione sconvolgente e definitiva. Se Deacon verrà riaccolto, Hope dovrà lasciare lo chalet e non rimettere più piede nella sua proprietà.

Puntata in onda Martedì 21 febbraio 2023

Le cose non saranno complicate solo per Hope. Anche Finn si troverà di nuovo ad affrontare i suoi tormenti. Sheila si intrufolerà nell'ospedale in cui lavora, vestita da infermiera. La Carter riuscirà così a parlare con suo figlio, dopo la terribile rivelazione che Jack sia il suo padre biologico e che quindi abbia avuto una relazione con lei, tradendo Li. L'incontro tra i due lascerà il dottore con un pensiero in testa e non piacerà a Steffy. Intanto Ridge rivelerà a Brooke di aver cacciato Hope dallo chalet e la Logan non potrà credere che suo marito abbia davvero fatto una cosa simile.

Puntata in onda Mercoledì 22 febbraio 2023

Brooke riterrà la decisione di Ridge assurda ed eccessivamente cattiva. La Logan non vorrà separarsi da sua figlia, non perché suo marito si oppone alla sua libera e legittima decisione di avere un rapporto con suo padre. Il Forrester le farà presente di non gradire che la loro reunion avvenga all'interno della sua proprietà e se Hope vorrà continuare a vedere Deacon, dovrà farlo lontano dalla sua casa. Entrambi ignorano che Liam sarà d'accordo con lo stilista e invoglierà la moglie a costruirsi una nuova vita, in un posto che sia totalmente loro. I due si presenteranno da Brooke e Ridge per annunciare la decisione di andarsene. Intanto Deacon rivelerà a Sheila di essere finalmente riuscito ad avere l'appoggio di entrambe le donne della sua vita ma la Carter si dimostrerà scettica. Lo Sharpe le farà però presente che le sue non sono solo fantasie e potrebbero diventare realtà vista la lite tra i coniugi Forrester.

Puntata in onda Giovedì 23 febbraio 2023

Deacon sarà sempre più convinto di avere una speranza non solo con Hope ma anche con Brooke. Lo Sharpe ha visto come Ridge sia furioso con sua moglie e dopo quello che le ha detto la Logan, ovvero che lei e sua figlia ci saranno anche contro il parere del Forrester, è quasi certo che la donna che ama tornerà da lui e avrà di nuovo una famiglia. Sheila non sarà solo scettica ma anche un po' gelosa e metterà in dubbio che una coppia come quella formata dai coniugi Forrester, possa davvero essere messa in crisi da un ex galeotto.

Puntata in onda Venerdì 24 febbraio 2023

Brooke si farà molto cattiva e sottile. La Logan non accetterà che suo marito abbia imposto a Hope di andarsene e che sua figlia, alla fine, abbia deciso davvero di lasciare lo chalet. Questo la farà talmente tanto infuriare da imporre lei stessa a Ridge un ultimatum. Allo stilista non rimarrà altro che sbattere la porta e andarsene. Arrivato alla Forrester Creations verrà accolto da Steffy e Thomas, che piuttosto sconvolti, diranno al padre di non preoccuparsi di nulla e di ricordarsi che lui ha e avrà sempre un'altra famiglia che lo amerà e sosterrà sempre.

Puntata in onda Sabato 25 febbraio 2023

Tra Ridge e Brooke la storia sembrerà essere arrivata al capolinea ma il Forrester non si sentirà abbandonato. Potrà infatti sempre contare sull'affetto dei suoi figli, che lo imploreranno di tornare con la loro madre Taylor. Liam intanto, molto preoccupato, confiderà a suo padre la sua grande ansia riguardo Hope e Deacon. Bill gli consiglierà di guardarsi sempre le spalle e di proteggere la sua famiglia. Brooke e Hope invece rifletteranno su quanto sia stato cattivo Ridge e rinnoveranno a Deacon, che sopraggiungerà là all'improvviso, la loro intenzione di concedergli una seconda chance.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.