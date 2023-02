Terra Amara Anticipazioni 24 febbraio 2023: Hunkar viene rapita! Ecco chi è il sequestratore...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda venerdì 24 febbraio 2023 su Canale 5 rivelano che Gaffur ammette di aver tradito Saniye, e quest'ultima prende una decisione inattesa. Hunkar, invece, rincasa... ma alla tenuta c'è qualcuno che, mosso dalle peggiori intenzioni, l'aspettava!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 24 febbraio 2023, alle 14.10, Zuleyha chiede a Demir di restare ad Istanbul, senza Hunkar. Dopo aver origliato questa conversazione, quest'ultima decide di rincasare, fingendo che la signora Azize non stia bene. Nel frattempo, alla tenuta, Saniye scopre finalmente la verità da Gaffur; sorprendentemente, decide di perdonarlo e di adottare suo figlio, quello che Seher darà presto alla luce. In seguito, Yilmaz sequestra Hunkar e le chiede spiegazioni in merito al frammento della lettera dell'ex fidanzata.

Terra Amara Anticipazioni: Zuleyha vuole sbarazzarsi di Hunkar!

Zuleyha si sta a poco a poco riprendendo dagli ultimi avvenimenti. La giovane, però, ora che è lontana da Cukurova, ha come l'impressione di star meglio; pertanto, la Altun chiede a Demir di poter restare ad Istanbul, ma soltanto loro due ed il piccolo Adnan. L'ex sarta vorrebbe cominciare una nuova vita, in cui Hunkar non sia inclusa. Quest'ultima sta origliando...

Terra Amara Anticipazioni: Saniye prende una decisione inaspettata...

Saniye pretende di sapere la verità, e spinge di nuovo Gaffur con le spalle al muro: l'ha tradita con Seher? Il capomastro, esausto, smette di negare e si assume finalmente le sue responsabilità. Gaffur, in preda alla disperazione, si prostra ai piedi della moglie. Sorprendentemente, Saniye sembra volerlo perdonare. Inoltre, altrettanto sorprendentemente, la cuoca ha persino in mente di adottare il suo erede, ossia il bambino che la domestica porta in grembo e che tra qualche mese darà alla luce...

Yilmaz sequestra Hunkar, nelle Anticipazioni del 24 febbraio 2023 di Terra Amara

Hunkar, dopo aver origliato la conversazione tra suo figlio e Zuleyha, decide di togliere il disturbo: si sente di troppo. Fingendo che Azize abbia la febbre molto alta, la signora comunica allo Yaman di essere in procinto di rincasare per accudirla. Una volta tornata alla tenuta, però, c'è una brutta sorpresa ad attenderla: Yilmaz è lì per sequestrarla. Dopo averla rapita, l'ex meccanico le chiede di spiegarle il frammento della lettera che gli scrisse l'ex fidanzata...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Terra Amara dal 20 al 25 febbraio 2023.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.