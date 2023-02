Un Altro Domani Anticipazioni 24 febbraio 2023: Sergio rivuole i suoi soldi!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Altro Domani per la puntata del 24 febbraio 2023. Nelle Trame dell'Episodio in onda a partire dalle 16.44:Sergio continua a pretendere, entro una settimana, la restituzione dei suoi soldi. Julia, disperata, si confida con Olga e Maria che cercano di aiutarla a trovare delle commesse.

Un Altro Domani Anticipazioni: Angel spalle al muro

La notizia che Alice parteciperà all'incontro con i Suarez arriva subito all'orecchio di Angel, è lo stesso Ventura, soddisfatto, a informare il ragazzo del prezioso intervento della fidanzata pronta a riparare ai guai da lui compiuti. Si tratta di una vera doccia fredda per Angel, il ragazzo capisce ormai di essere in trappola. Ventura e Alice hanno messo i loro artigli su di lui, ma a peggiorare le cose è il fatto che, questo incontro, cada proprio in un giorno molto, molto, particolare!

Un Altro Domani Anticipazioni: Tirso ama Olga ma non vuole andare oltre

Tirso e Olga ci girano intorno ormai da diversi mesi, si piacciano ed è chiaro anche se nessuno dei due ha avuto il coraggio di ammetterlo. Non sono riusciti a parlare probabilmente a causa dei ruoli ben precisi che ricoprono ma poi, arrivati ad un certo punto, non riescono più a trattenersi e confessano. Tirso e Olga si sono confidati il proprio interesse reciproco, ma lui comunque chiarisce di non voler intraprendere una relazione per rispetto a suo fratello.

Sergio preme per riavere il suo denaro nella Puntata di Un Altro Domani del 24 febbraio 2023

Julia è tornata a lavoro dopo una breve pausa e nulla sembra cambiato: Sergio preme per riavere i suoi soldi. Dopo l'ennesima rottura infatti, il giovane non accetta di uscirsene in sordina, è grazie a lui che Julia è riuscita a salvare la sua azienda e pretende che gli venga riconosciuto. La poverina disperata chiede aiuto a Olga e Maria affinché la aiutino a trovare remunerative commesse che la salvino dal giogo di Sergio.

