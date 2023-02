Terra Amara Anticipazioni dal 20 al 25 febbraio 2023, Yilmaz è impazzito: sequestra Hunkar e spara a Fekeli!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate di Terra Amara in onda dal 20 al 25 febbraio 2023. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera turca Terra Amara, in onda dal 20 al 25 febbraio 2023 su Canale 5, come sempre a partire dalle 14.10. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana:

Puntata in onda Lunedì 20 febbraio 2023

Tutta Cukurova sta festeggiando con Yilmaz e Mujgan il loro matrimonio. Intanto, Zuleyha, accompagnata da Sermin, si reca di nascosto dal dottor Suavi per abortire. La giovane non vuole mettere al mondo il figlio di Demir. Quest'ultimo, invece, sta rientrando da Istanbul, dove un luminare gli ha assicurato che non è sterile come pensava. Lo Yaman si reca in tutta fretta alla tenuta per dare la bella notizia alla Altun, ma, una volta arrivato a destinazione, non la trova.

Puntata in onda Martedì 21 febbraio 2023

Demir riesce ad arrivare in tempo dal dottor Suavi. Per vendicarsi di Sermin, colpevole di aver provato ad aiutare Zuleyha ad abortire, l'imprenditore dà fuoco alla sua abitazione. Dopodiché, insieme alla madre, alla moglie e al piccolo Adnan, lo Yaman fugge ad Istanbul. Nel frattempo, Yilmaz mostra a Fekeli il frammento della lettera della Altun, dandogli così prova che Hunkar è la burattinaia delle loro vite.

Puntata in onda Mercoledì 22 febbraio 2023

A Zuleyha il soggiorno ad Istanbul piace talmente tanto che chiede a Demir di trasferirvisi, ma lui non è d'accordo. Lo Yaman riceve una chiamata dalla segretaria, Sabiha, e si vede costretto a tornare ad Adana: l'ispettore fiscale sta effettuando un controllo all'azienda in seguito ad una denuncia per evasione. Hatip dice all'imprenditore che è stato Cengaver a tradirlo. Furibondo, Demir si affretta ad andare a prendere di petto l'ex migliore amico.

Puntata in onda Giovedì 23 febbraio 2023

Demir raggiunge il terreno di Cengaver e, dopo aver discusso, lo minaccia. L'intervento dei presenti scongiura il peggio. Intanto, Yilmaz, pur di scoprire la verità, tortura Gaffur, proprio come quest'ultimo ed il suo capo avevano torturato lui in passato. Fekeli, però, informa l'Akkaya che gli Yaman sono ad Istanbul, e l'ex meccanico decide di andare a cercarli. Prima di partire, inventa una scusa con Mujgan. Tuttavia, la ricerca si rivela infruttuosa.

Puntata in onda Venerdì 24 febbraio 2023

Zuleyha chiede a Demir di restare ad Istanbul, senza Hunkar. Dopo aver origliato questa conversazione, quest'ultima decide di rincasare, fingendo che la signora Azize non stia bene. Nel frattempo, alla tenuta, Saniye scopre finalmente la verità da Gaffur; sorprendentemente, decide di perdonarlo e di adottare suo figlio, quello che Seher darà presto alla luce. In seguito, Yilmaz sequestra Hunkar e le chiede spiegazioni in merito al frammento della lettera dell'ex fidanzata.

Puntate in onda Sabato 25 febbraio 2023

Ep. 1 Yilmaz scopre che è tutto vero: Zuleyha sposò Demir soltanto per salvargli la vita, dato che Hunkar la ricattava. Il giovane, furibondo, punta la pistola contro la signora. Sopraggiunge Fekeli, il quale cerca di calmarlo, ma senza successo. Nella baraonda generale, parte un colpo. Accidentalmente, l'Akkaya spara a Fekeli, che viene trasportato d'urgenza in ospedale in gravi condizioni. Qui Mujgan incontra il marito, e resta di stucco: era sicura che non si trovasse ad Adana.

Ep. 2 Sermin è ospite da Hatip. Intanto, Demir viene a sapere che non è stato Cengaver a denunciarlo alle autorità per frode fiscale, bensì la cugina, e scopre anche dove si sta rifugiando al momento. Yilmaz, invece, confessa a Mujgan di aver accidentalmente sparato a Fekeli, e la dottoressa, al pensiero che suo marito giri ancora armato, sembra preoccupata e delusa. In un secondo momento, durante la cerimonia del rito della circoncisione di Ali, il figlio di Cengo, quest'ultimo entra a conoscenza del fatto che era stato Hatip a dire al suo ex migliore amico che era stato lui a denunciarlo, a questo punto, Cengaver va a prendere di petto il diabolico imprenditore, e, nel bel mezzo di un'accesa discussione, Hatip spara all'uomo, il quale, poco dopo, morirà tra le braccia di sua moglie Nihal. Per questo omicidio viene arrestato lo Yaman.

Ep. 3 Yilmaz e Fekeli scoprono che Cetin è in prigione e si recano dal procuratore per provare a scagionarlo. Il colloquio culmina con l'arresto dell'ex meccanico. Nel frattempo, anche Demir viene sbattuto dietro le sbarre. I due rivali finiscono nella stessa cella, e, non appena si vedono, danno avvio ad una rissa. Le guardie carcerarie intervengono per separarli, e li mandano in isolamento. L'Akkaya informa l'imprenditore della lettera scritta da Zuleyha.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.