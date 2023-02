Un Altro Domani Anticipazioni dal 20 al 24 febbraio 2023: Kiros ed Enoa si sposano!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate di Un Altro Domani in onda dal 20 al 24 febbraio 2023. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Puntata in onda Lunedì 20 febbraio 2023

Tra Maria ed Erik aumenta la tensione. La giovane teme che il ragazzo possa rivelare da un momento all'altro a Cloe che lei è Dani. La Naranjo deve intervenire al più presto, altrimenti la loro amicizia potrebbe finire per sempre.

Puntata in onda Martedì 21 febbraio 2023

Carmen sta cercando disperatamente Enoa, la quale non si è presentata a lavoro. Nessuno ha idea di dove si trovi, e la signorina è certa che le sia accaduto qualcosa di brutto. La Villanueva non può neanche immaginare per quale motivo Enoa sia scomparsa.

Puntata in onda Mercoledì 22 febbraio 2023

Angel viene a sapere che Alicia è riuscita a fissare una nuova riunione con i Suarez. La rossa dà nuovamente prova di avere il ragazzo in pugno. Il Godoy, però, non è più disposto a cedere.

Puntata in onda Giovedì 23 febbraio 2023

Francisco e Patricia annunciano a Carmen le imminenti nozze tra Kiros ed Enoa. La fanciulla è amareggiata, e decisamente turbata. L'operaio vorrebbe poterle dare una spiegazione, però la Villanueva si rifiuta di starlo a sentire.

Puntata in onda Venerdì 24 febbraio 2023

Ventura informa Angel che Alicia parteciperà alla riunione con i Suarez. L'amante di Ines è agitato, dato che l'incontro con la coppia coincide proprio con il giorno che precede il suo esame per l'ingresso nella scuola diplomatica.

Un Altro Domani va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 16.50.